Cisco schroeft technische ondersteuning terug in Europa

Cisco sluit zijn Technical Assistance Center (TAC) in Brussel. Hierdoor kan het bedrijf minder technische ondersteuning bieden in veel Europese landen.

Op LinkedIn deelt Luc Blyaert dat Cisco van plan is het TAC in Brussel te sluiten. Vanuit dit centrum werd technische ondersteuning verleend aan veel Europese landen, schrijft hij. Het is onduidelijk waar de tech-journalist en -expert de informatie haalt.

Kwart Belgisch personeel verdwijnt

De sluiting van de dienst zou 124 banen kosten in de Belgische tak van Cisco. Het gaat om meer dan een kwart van het personeel, dat in België 432 werknemers telde.

Door de herstructureringsplannen van dit voorjaar zagen ook al 25 mensen hun baan in rook opgaan. Cisco maakte toen eigenlijk al duidelijk de activiteiten in België te willen terugschroeven door het ontslag van Arnaud Spirlet, de managing director van België. De organisatie werd op dat moment onder de verantwoordelijkheid van Cynthia Koetsier-Beerten gestopt. De Nederlandse is sindsdien General Manager voor de Benelux.

Herstructurering

Door herstructureringen moet het personeelsbestand van Cisco met zeven procent worden afgeslankt. Op die manier wil het bedrijf onderdelen samenvoegen en de platformvisie meer vorm geven. De reorganisatie blijk in België harder voelbaar, maar ook in andere landen worden er dus banen geschrapt.

Lees ook: Cisco reorganiseert toplaag: platformvisie krijgt steeds meer vorm