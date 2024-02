De vraag naar datacentercapaciteit in Europa kan de markt niet bijhouden, blijkt uit kwartaalonderzoek van CBRE. Dit is ondanks het feit dat er op dit moment in regio veel nieuwe grotere datacenters met extra capaciteit worden gebouwd.

Uit het meest recente onderzoek van CBRE van de Europese datacentermarkt komt naar voren dat de vraag naar capaciteit in Europa in 2023 met 601 megawatt (MW) toenam. Ook is het daadwerkelijke gebruik van de gevraagde capaciteit het afgelopen jaar met de helft gestegen.

Hiertegenover stond dat slechts 561 MW aan nieuwe datacentercapaciteit in het afgelopen jaar werd gerealiseerd. Dit betekent de vraag naar datacentercapaciteit hoger lag dan nieuw werd opgeleverd.

Vooral vraag in belangrijkste markten

Volgens de onderzoekers van CBRE is dit de derde keer binnen vijf jaar dat de vraag het aanbod overschrijdt. Vooral werd de slechte balans tussen vraag en aanbod in Europa veroorzaakt door een toename van de vraag in belangrijke markten als Frankfurt, Londen, Amsterdam en Dublin.

De onbalans voor datacentercapaciteit kan volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor de toekomst. Zij signaleren dat hyperscalers steeds vaker grotere faciliteiten gebruiken voor het beantwoorden aan hun eigen vraag.

Hierdoor is de omvang van datacenters de afgelopen tijd flink toegenomen en deze al de komende twee jaar alleen maar nog blijven toenemen. Toch constateren zij ook dat datacenteraanbieders minder deals hebben met hun grootste klanten.

AI meest dominante factor

De onderzoekers van CBRE constateren verder dat de meeste vraag naar datacentercapaciteit komt door het zakelijk gebruik van AI. De vraag in onze regio blijft daarom alleen maar toenemen, aangezien voor AI meer datacentercapaciteit nodig is volgens de specialisten.

Onderzoek van JLL bevestigt deze trend. Uit dit onderzoek zou blijken dat de komende jaren, vanwege AI- en HPC-workloads, meer data wordt gegenereerd. Daardoor dient het aanbod van datacentercapaciteit van 10 zettabytes (ZB) in 2023 te stijgen naar 21 ZB in 2027.

Of dit gaat lukken, is volgens de CBRE-onderzoekers nog maar de vraag. Dit is afhankelijk van het aanbod van voor AI geschikte datacenters en daarbij ook natuurlijk de benodigde energielevering hieraan kunnen voldoen, schrijft ITPro.

