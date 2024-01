De Duitse tak van NorthC kan aan de slag in Frankfurt. NorthC Deutschland voldoet inmiddels aan alle eisen en gaat een datacenter van 5 MW realiseren.

Het datacenter wordt de derde in Duitsland van NorthC Deutschland GmbH, onderdeel van het Nederlandse NorthC Group. Eerder plaatste men locaties in München en Neurenberg.

Het NorthC-netwerk kent verder Nederlandse locaties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Eindhoven. Ook bezit het vier datacenters in Zwitserland. Medio vorig jaar werd het Zwitserse netwerk nog uitgebreid door de overname van een Kyndryl-datacenter.

De stap naar Frankfurt is een aanzienlijke, aangezien het NorthC een aanwezigheid geeft in een tweede zogeheten FLAP-stad. Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs gelden namelijk al jaren als de grootste hubs voor datacenters. Inmiddels wordt Dublin veelal ook meegenomen in deze reeks (DFLAP).

Streven naar duurzaamheid

“In navolging van onze succesvolle strategie om een sterke aanwezigheid te verkrijgen in zowel regionale als centrale knooppunten in Duitsland, is het betreden van de economisch belangrijke regio Frankfurt de volgende stap in onze groeistrategie”, stelt Alexandra Schless, CEO van NorthC Group.

Er is niet bekend gemaakt wanneer de locatie actief zal zijn.

Managing Director van de DACH-regio bij NorthC Frank Zachmann zegt trots te zijn om een project binnen Frankfurt te kunnen realiseren. “Dit toont aan dat we waardevolle oplossingen leveren die voorzien in de groeiende vraag door bedrijven en organisaties naar duurzame datacentercapaciteit.”

Die vraag naar duurzame oplossingen hoopt NorthC steeds beter te beantwoorden. Naar eigen zeggen moet het bedrijf tegen 2030 volledig klimaatneutraal zijn.

