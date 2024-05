De Europese cloudprovider OVHcloud opent een ‘Local Zone’ in Amsterdam. Dit betreft een lokaal datacenter waarmee Nederlandse bedrijven hun gegevens kunnen opslaan op een publieke cloud, maar waar het datacentrum aan dezelfde wetten en regelgeving is gebonden als de eigenaar van de data. Ook moet de nabije opslag van data leiden tot lagere latency, waardoor data sneller kan worden opgehaald.

OVHcloud benadrukt dat de Local Zone volledig in overeenstemming is met Europese regelgeving op het gebied van digitale soevereiniteit en datasecurity. Door de fysieke opslag van de data dichtbij te hebben, op een manier die bovendien voldoet aan lokale wet- en regelgeving, zijn dergelijke oplossingen met name interessant voor organisaties in de financiële, bancaire en overheidssector. Eerder opende OVHcloud al dergelijke Local zones in Brussel, Madrid en Milaan.

Het bedrijf biedt deze dienst mede als gevolg van de overname van het Duitse Gridscale, gespecialiseerd in hyperconverged infrastructuren (HCI) die computing, opslag en networking integreren in een software-defined systeem. Dat vergroot de schaalbaarheid en vereenvoudigt het beheer van data.

Responstijd van enkele milliseconden

Met name workloads die een lage latency vereisen (ofwel de vertraging tussen het opvragen en leveren van data), kunnen profijt hebben van opslag dichtbij in een dergelijke Local Zone. Denk aan real-time analytics, e-commerce websites, Content Delivery Networks (CDNs) voor replay en streaming video’s en cloud gaming.

Het bedrijf claimt voor zijn Local Zones een responstijd van slechts enkele milliseconden, waardoor high performance gebruiksscenario’s met minimale vertragingen mogelijk zijn. Denk aan snellere en betrouwbaardere virtualisatie, integratie met containeromgevingen en high-performance computing.

OVHCloud biedt nu al Compute, Block Storage en Networking aan als onderdeel van de Local Zone-dienstverlening, inclusief lokale Public IP. Daar komen in de toekomst nog Object Storage en Managed Rancher Service voor multi-cloud Kubernetes-beheer bij.

Verdere uitbreiding

Er zijn verder plannen voor een snelle uitbreiding. Tegen 2026 wil het Franse OVHcloud het aanbod al hebben uitgebreid naar 150 plaatsen. Ook Praag, Marseille en Zurich staan nog op de rol. De Local Zones moeten daarnaast ook in de VS komen.

De Local Zones van OVHcloud in Amsterdam, Brussel, Madrid en Milaan zijn ISO/IEC 27001 gecertificeerd, aangevuld met de vereisten van ISO/IEC 27017 specifiek voor de beveiliging van clouddiensten en ISO/IEC 27018 voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze certificeringen zorgen er volgens OVHcloud voor dat bedrijven verzekerd zijn van dataopslag en -gebruik volgens de hoogste beveiligingsstandaarden.

OVHcloud bedient 1,6 miljoen klanten in meer dan 140 landen. Het doet dat met behulp van 450.000 servers in 43 datacenters.

Lees ook: Opfrisbeurt voor HPE’s GreenLake maakt platform klaar voor next-gen cloudopslag