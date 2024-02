OVHcloud zal in Brussel een lokale cloudomgeving openen. Een uitbreiding naar Amsterdam staat nog op de planning. Volgens de Franse cloud computing-specialist biedt dit voordeel in het flexibel kunnen schalen van computercapaciteit en vermindert het de latency.

OVHcloud start met het aanbieden van Local Zones. De eerste zones openen in Brussel en Madrid. Er zijn verder plannen voor een snelle uitbreiding. Tegen 2026 wil het bedrijf het aanbod al hebben uitgebreid naar 150 plaatsen. Enkele plaatsen binnen Europa waar de uitbreiding alvast zal plaatsvinden zijn Praag, Marseille, Milaan, Amsterdam en Zurich. De Local Zones moeten daarnaast ook in de VS komen.

Lagere latency

Voor gebruikers van een Local Zone zijn de grootste voordelen een lagere latency en de flexibiliteit in het schalen van hardware. De lagere latency wordt bereikt doordat gegevens dichtbij de gebruiker en dus lokaal worden bewaard.

Op vlak van veiligheid geeft OVHcloud aan dat de Brusselse cloudzone gecertificeerd is volgens ISO/IEC 27001 voor informatiebeveiliging. De veiligheid van de cloudomgeving wordt gegarandeerd volgens de beveiligingsstandaard ISO/IEC 27012 en ISO 27018.

7 cloudregio’s in Europa

De cloudregio’s van OVHcloud binnen Europa zijn minder dik gezaaid. Een regio bevat één of meerdere datacenters. Het bedrijf heeft 4 cloudregio’s in Frankrijk, 1 in Duitsland, 1 in Polen en 1 in het VK.

