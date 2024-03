De chipindustrie in Nederland blijkt veel investeringsgeld op te halen voor start-ups. Het totale bedrag aan investeringsgeld voor deze sector groeit al voor het vijfde jaar op rij.

Nederlandse start-ups die actief zijn in de semiconductor-sector trekken veel aandacht van investeerders. Dat blijkt uit cijfers van Techleap, een organsatie die gesponsord wordt door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vijf jaren van groei

Voor het vijfde jaar op rij bleek de sector meer investeringsgeld te verkrijgen. Het totale bedrag liep in 2023 op tot 216 miljoen euro.

Een grote drijfveer om te investeren in de Nederlandse chipindustrie blijkt de aanwezigheid van ASML te zijn. Deze chipmachinefabrikant krijgt internationaal steeds meer erkenning. Dat blijkt ook uit de goede beursresultaten die het bedrijf de laatste jaren verwezenlijkt. Het rapport benadrukt daarmee opnieuw de waarde van ASML voor het Nederlandse investeringslandschap. Het bedrijf dreigde in het verleden al uit Nederland te vertrekken vanwege oneningheid over het overheidsbeleid. Dat probeert het kabinet nu te voorkomen en daar heeft het dus duidelijk alle reden toe.

Lees ook: Kabinet werkt aan strategie om ASML in Nederland te houden

Meer interessante namen

De sector telt binnen Nederland echter meer interessante namen. ASM International levert bijvoorbeeld chipmachines en NXP fabriceert chips. Deze bedrijven investeren zelf overigens ook in de sector. Zo ontving Smart Photonics uit Eindhoven vorig jaar een bedrag van 100 miljoen euro. Dat bedrag moest het bedrijf helpen een sterkere positie te behalen in het gebied van fotonische chips. Onder andere ASML en NXP investeerden.

Smart Photonics wordt samen met Effect Photonics ook in het rapport van Techleap genoemd als start-ups die significant veel investeringen ontvingen.

Schalen verloopt moeilijk

Een pijnpunt waar het rapport verder nog op wijst zijn de moeilijkheden binnen het opschalen. Slagen zij hier toch in, dan duurt het langer om bijkomend investeringsgeld te vinden. Volgens het rapport doen concurrenten uit het VK, Duitsland en Frankrijk dit beter.