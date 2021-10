‘Nederlandse chipsector profiteert volop van tekorten’

De Nederlandse chipindustrie profiteert volop van het huidige tekort aan chipsets. Vooral ASML, ASM International (ASMI), Besi en NXP profiteren van de grote vraag.

Dat stelt het Financieele Dagblad. ASML is vanzelfsprekend de belangrijkste spekkoper als de grootste leverancier van machines voor het produceren van chips. Doordat de vraag naar chipsets van producenten als TSMC, Samsung en Global Foundries hoog is, gaan de machines van het bedrijf uit Veldhoven vrijwel direct van de productielijn naar de klant. Soms zelfs zonder de gebruikelijke acceptatietest.

Daarnaast heeft ASML als producent ook bijna een monopoliepositie voor EUV-machines. Deze machines produceren met behulp van extreme ultraviolet (EUV)-licht processoren met de kleinste nano-dichtheid. ASML kreeg in het tweede kwartaal van dit jaar 8,3 miljard euro aan orders, waarvan 5 miljard euro voor EUV-machines is bestemd.

NXP wisselend

Ook de andere Nederlandse chipbedrijven doen het goed. Net als ASML zien ook ASMI en Besi de orders voor chipfabricagemachines flink toenemen. Dit vertaalt zich weer in hogere winsten. Chipfabrikant NXP doet het ook goed, maar laat wel gemengde resultaten zien, aldus het FD.

NXP fabriceert voor 50 procent zelf processoren, maar laat die voor de andere helft door andere chipfabrikanten, waaronder TSMC, produceren. Voor dit uitbesteedde gedeelte moet NXP gewoon aansluiten in de rij en loopt daarbij dus vertraging op in de levering.

Daarnaast heeft NXP last van klanten die meer processors vragen dan normaal. In plaats van 100 procent van de afgesproken leveringen vragen zij nu 130 procent. NXP moet dan inschatten wat de echte vraag is. Hierdoor bestaat het risico dat NXP te veel capaciteit creëert, terwijl klanten bezig zijn met het opbouwen van voorraden. Uiteindelijk moet dit een keer klappen.

Toekomstige ontwikkeling

Het FD vraag zich daarom af of de huidige capaciteitsuitbreiding van de Nederlandse chipinductie voor de nabije toekomst geen probleem wordt. Volgens analisten gaat een eventuele neergang niet zo’n vaart lopen. Door de voortschrijdende digitalisering blijft de vraag naar chips toenemen. Daarnaast hebben chips, vooral geheugenchips, vaak een cyclus. Deze cyclus is er weer niet bij meer geavanceerde chips. Kortom, met de uitbreidende capaciteit kan de Nederlandse chipindustrie nog wel even voort.

