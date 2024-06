Toekomst van Nederlandse chipindustrie glanst dankzij AI-revolutie

In de volgende generatie chips zou de invloed van de Nederlandse chipindustrie enorm zijn. Amerikaanse financiële adviseurs voorspellen dat de groei van ASMI de sterkste zou zijn in de chipindustrie.

Beleggen in de Nederlandse chipindustrie is volgens Amerikaanse financiële adviseurs een verstandige optie. In de volgende generatie chips zien Morgan Stanley en Bank of America een belangrijke rol voor ASM International NV (ASMI). Dat gaat gepaard met een enorme groei, die volgens de voorspellingen de groei van de bredere chipmarkt zal overtreffen. Van deze voorspellingen profiteerde het aandeel van ASMI onmiddellijk. Op donderdag maakte het een groei van 6,7 procent door in de beurs van Amsterdam.

Nederland profiteert van AI

ASMI is een Nederlandse producent van tools die nodig zijn voor de chipproductie. De producten zijn vooruitstrevend en nodig voor de productie van AI-chips. Volgens de Bank of America zijn de tools “van cruciaal belang bij de productie van geavanceerde logica- en geheugenchips die worden gebruikt in de AI-infrastructuur.” Eén van de specialisaties van ASMI is Atomic Layer Deposition (ALD), een techniek die nodig is om extreem dunne lagen materiaal aan te brengen op wafers.

Uit het financiële advies komt ook ASML als een waardevol bedrijf naar voren. Het argument is opnieuw de belangrijke waarde van het bedrijf in AI-chips. De adviezen wijzen dus uit dat de Nederlandse chipindustrie de komende jaren goed zal gedijen onder de AI-revolutie.

Uitbreiden om groei bij te blijven

ASML anticipeert op een stevige groei de komend jaren en maakte reeds plannen bekend om de productiecapaciteit ongeveer te verdubbelen. Om die te realiseren heeft het bedrijf een terrein van 50 hectare in Eindhoven toegezegd gekregen.

