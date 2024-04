TSMC en United Microelectronics hebben vanwege de aardbeving in Taiwan hun chipproductie in enkele fabrieken stilgelegd en medewerkers geëvacueerd. Mogelijk heeft dit vooral gevolgen voor de productie van high-end processors.

De recente aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter voor de kust van Taiwan, was de krachtigste in de afgelopen 25 jaar op het eiland. TSMC en United Microelectronics hebben op enkele locaties in het noorden van Taiwan de productie stilgelegd en de gebouwen ontruimd, hoewel ze zelf nog geen officiële mededelingen hebben gedaan over de situatie. Momenteel zijn beide bedrijven bezig met het inschatten van de schade als gevolg van de aardbeving.

Gevolgen voor high-endprocessors

Volgens Bloomberg kan het stilleggen van de chipproductie met name grote gevolgen hebben voor high-end processors, die wekenlang in een vacuüm moeten blijven voordat ze verder kunnen worden verwerkt en uiteindelijk verscheept.

Door de stilgelegde productie en mogelijk een stroomstoring kan de kwaliteit van deze zeer specifieke processors tijdens het productieproces zijn aangetast.

Taiwan is risicovolle locatie

Andere analisten wijzen op het risico dat de locatie van een groot deel van de wereldwijde chipproductie, dicht bij twee tektonische platen, nog steeds met zich meebrengt. Daarnaast blijft er de dreiging vanuit de Volksrepubliek China, die Taiwan beschouwt als een afvallige provincie die herenigd moet worden met het moederland.

De Amerikaanse regering heeft onlangs de druk op TSMC opgevoerd om zijn productiefaciliteiten meer wereldwijd te verspreiden. TSMC is momenteel bezig met de bouw van fabrieken in de VS en Japan. Deze zijn echter nog in aanbouw, waardoor de meeste productiecapaciteit momenteel nog steeds in Taiwan ligt.

