Google stapt over van Samsung naar TSMC voor chipproductie

Google ontwerpt inmiddels al enkele jaren chips voor zijn Pixel-smartphones en voor zijn Google Cloud datacenters. Tot voor kort mocht Samsung die chips produceren voor Google, maar nu is bekend geworden dat de productie van in elk geval de Tensor-chips wordt verplaatst naar TSMC. Daarmee ligt het in de lijn der verwachting dat alle chipproductie van Google naar TSMC gaat. TSMC is simpelweg beter in het produceren van chips dan Samsung, de vraag is wanneer Samsung het tij gaat keren.

De keuze voor TSMC is op zich een logische stap voor Google. Samsung’s foundry zien we elk jaar verder achterop raken ten opzichte van TSMC. Dat betekent dat de chips die Samsung produceert simpelweg minder goed presteren dan vergelijkbare chips uit de fabrieken van TSMC. Grootste probleem is daarbij het managen van de hitte die de chips produceren. Er is de afgelopen jaren wel vooruitgang geboekt, zo was de Google Pixel 9 al beter met de Tensor G4, maar toch ziet Google voldoende reden om over te stappen op TSMC.

Volgens een rapport van DigiTimes blijft Google minimaal drie tot vijf jaar bij TSMC. Wij verwachten dat Google niet enkel de Tensor-chips bij TSMC zal gaan produceren, maar ook nieuwe versies van de Trillium, Ironwood en Axion voor de Google Cloud datacenters. Een smartphone-chip die wat te warm wordt is vervelend en kost wat prestaties op een mobiel apparaat, maar het is niet zo dat deze chip ervoor zorgde dat de Pixel-smartphones daardoor minder goed verkopen. Een chip in een datacenter die te heet wordt kost nog veel meer. Meer koeling, hogere energiekosten, mindere prestaties en daardoor zijn er meer chips nodig. De grootste besparing die Google kan halen is dus in het datacenter. Daarmee verwachten wij dat Samsung best wel een grote klant verliest en opnieuw geconfronteerd wordt met een niet zo best presterende foundry. Dat moet Samsung uiteindelijk wel oplossen.

Voordelen van TSMC’s technologie

TSMC staat bekend om superieure fabricage-technologie. De overstap naar de Taiwanese foundry brengt Google in hetzelfde rijtje als Apple en Qualcomm. Beide bedrijven vertrouwen al jaren op TSMC voor hun chips. TSMC weigert overigens om Samsung’s Exynos chips te fabriceren, wat de concurrentieverhouding onderstreept.

Prestaties blijven uitdaging

Een geavanceerdere productienode garandeert echter geen betere prestaties. Prestatiewinst hangt af van factoren als hogere kloksnelheden, verbeterde CPU-cores en architecturale optimalisaties. Google moet dus meer doen dan alleen de foundry veranderen om het maximale uit deze overeenkomst te halen. Het moet echt specifieke aanpassingen doen aan de chips voor de productietechnologie van TSMC.

De strategische zet naar TSMC geeft Google wel meer mogelijkheden. Het bedrijf kan hetzelfde vermogen behalen met lager stroomverbruik of de chipgrootte verkleinen voor kostenbesparing.