De Managed Service Provider (MSP) Clear Mind uit Luxwoude sluit zich aan bij Total ICT Solutions (TICTS), dat op zijn beurt weer onderdeel is van TSH.

Als MSP biedt Clear Mind consultancydiensten aan mkb’ers. Het bedrijf helpt bijvoorbeeld bij de inrichting van zakelijk internet, datanetwerken, vaste en mobiele telefonie, SD-WAN, de mobiele werkplek en het Internet of Things. Hiervoor beschikt het over expertise in KPN, Vodafone, Ziggo Zakelijk, Microsoft, Xelion, Delta en Glaspoort.

Voor TICTS was het aantrekken van Clear Mind interessant omdat het veel ziet in de visie en waarden. “De continue focus op de wensen van de klant en de ambitie om elke dag een beetje beter te worden zijn erg herkenbaar. Het enthousiasme van het team en de no-nonsense aanpak past perfect bij onze visie. Daarnaast heeft Clear Mind een prachtige reputatie opgebouwd met lokale betrokkenheid”, aldus General Manager Nils Vermeulen van TICTS.

Gevolgen Clear Mind

Clear Mind zal blijven opereren vanuit zijn vestiging in het Friese Luxwoude. Pepijn Lavrijssen blijven aan als algemeen directeur. Het bedrijf moet autonoom blijven groeien, maar tegelijkertijd profiteren van de ondersteuning van TICTS. Dit door de dienstverlening verder te professionaliseren en uit te breiden op het gebied van IT. Met TICTS, als onderdeel van TSH, aan boord komt er financieel kapitaal beschikbaar voor Clear Mind om zich verder te ontwikkelen als totaalleverancier.

TSH is een MSP-platform met meer dan 20 bedrijven en zo’n 1200 medewerkers. Samen helpen zij duizenden bedrijven met IT, de cloud en communicatieoplossingen. Eerder dit jaar nam TSH nog KNNS & Nxtoffice uit Nijmegen over.

Het is niet bekendgemaakt hoeveel betaald wordt voor de overname van Clear Mind.