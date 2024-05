ARM wil volgend jaar haar eerste AI-chip lanceren. Een nieuwe divisie binnen het bedrijf moet begin 2025 een prototype gereed hebben.

Later in 2025 zouden chips al geproduceerd moeten worden door onder andere TSMC. Na het opstarten van massaproductie zou de ARM-divisie onder het bewind van het Japanse SoftBank vallen. Die partij was eigenaar van ARM tot de beursgang in september 2023. De totale kosten voor R&D en productie zullen in de honderden miljoenen euro’s vallen.

Razendsnelle opmaat

Mocht ARM erin slagen de chip daadwerkelijk eind 2025 te leveren, dan zou dat razendsnel zijn. Normaliter kost de creatie van een nieuwe halfgeleider tussen de 18 en 36 maanden. Het wijst erop dat de chipontwerper wellicht al vergevordere plannen heeft voor de beoogde chip, maar dit nog moet uitspinnen naar een aparte divisie. Dat is speculatief, maar een uitstel zou gezien de tijdspanne niet verwonderlijk zijn.

ARM is niet de enige met AI-chipplannen. Zo heeft Microsoft Intel ingeschakeld voor een processor die het vermoedelijk voor AI in gaat zetten in datacenters. Ook Google introduceerde onlangs een ARM-CPU met de naam Axion.

Lees ook: Google introduceert eerste eigen ARM-CPU, genaamd Axion

Geen Zwitserland meer?

De keuze van ARM om ook een AI-chip te maken roept een aantal vragen op. De chipontwerper verdient momenteel vooral aan het doorverkopen van haar designs aan derden als Apple, Nvidia, Microsoft en Qualcomm. Daarmee hanteert het een “Zwitserland”-model: het strijdt niet met deze partijen ondanks dat het dat wel zou kunnen doen. Het is dezelfde strategie van chipfabrikant TSMC, dat eveneens enkel voor derden werkt.

ARM dreigt al langer af te wijken van dit model. De neutraliteit van het bedrijf werd al sterk in twijfel getrokken toen het erop leek dat Nvidia het zou overnemen. Die acquisitie werd door regelgevers van tafel geveegd, waardoor er uiteindelijk voor een beursgang werd gekozen door SoftBank.

Laatstgenoemde heeft inmiddels grote ambities in samenwerking met ARM. SoftBank-CEO Masayoshi Son zou met de nieuwe AI-chip datacenters wereldwijd willen realiseren tegen 2026. Ook zou hij met SoftBank een vuist willen maken op het gebied van elektriciteitsgeneratie en zonneboerderijen. Er is bij het Japanse bedrijf dus geen gebrek aan ambitie samen met ARM.