Intel staat op het punt een deal te sluiten met private equityfirma Apollo Global Management voor de bouw van een fabriek in Ierland. Daarmee is 11 miljard dollar gemoeid (ruim 10 miljard euro).

Intel wil de productie opschalen, onder meer om de concurrentie aan te gaan met TSMC, meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Wereldwijd beheert Apollo zo’n 671 miljard dollar (621 miljard euro) aan activa. Verder details zijn niet bekendgemaakt.

Intel maakt tegenwoordig naast de eigen producten ook chips op contractbasis, waarmee het direct de concurrentie aangaat met het Taiwanese TSMC en Samsung. Zo laat Microsoft de eigen halfgeleiders door Intel produceren, terwijl ook Nvidia mogelijk op den duur aanklopt.

Groeistrategie

De groeistrategie van Intel behelst onder meer de bouw van fabrieken en andere faciliteiten in Amerika, maar dus ook Ierland. Hiermee hoopt het bedrijf te profiteren van de groeiende vraag naar chips. De Amerikaanse regering verstrekte het bedrijf in maart 8,5 miljard dollar (7,8 miljard euro) subsidie. Dat gebeurde onder de vlag van de Chips Act. Met die wetgeving willen de Amerikanen chipsproductie op eigen bodem stimuleren en minder afhankelijk zijn van landen als China.

Overigens is het niet de eerste fabriek in Ierland. De meest recente generatie laptopchips onder de naam Intel Core Ultra werden al vervaardigd in een van de bestaande Ierse ‘fabs‘ met EUV-technologie.

Verder sloot het bedrijf alweer zo’n twee jaar geleden een deal ter waarde van 30 miljard dollar met investeerder Brookfield Asset Management voor de bouw van een chipfabriek in Arizona, waarvoor Intel zelf 51 procent van het benodigde kapitaal opbracht. Het eigenaarschap voor die faciliteiten ligt bij een apart opgerichte entiteit, waarin Intel een meerderheidsaandeel heeft.

ASML-machines naar Intel

Om dergelijke fabrieken te laten produceren, is hoogwaardige technologie nodig. Vijf à zes van de meest geavanceerde chipmachines van ASML zullen dit jaar in elk geval bij Intel terechtkomen. Concurrenten Samsung en SK Hynix, die ook vroeg met de zogeheten High-NA EUV-scanner willen werken, moeten mogelijk wachten tot de tweede helft van 2025.

Na getreuzeld te hebben met de adoptie van EUV heeft Intel inmiddels een aanzienlijke voorsprong op chipconcurrenten voor dergelijke High-NA EUV. De ASML-machines zijn de broedplaats voor toekomstige chips die rond 2027 waarschijnlijk op de markt verschijnen.

