Intel gaat 15 miljard euro investeren in de uitbreiding van meerdere chipfabrieken in Arizona. De organisatie speelt in op de CHIPS and Science Act. De nieuwe wet maakt meer dan 50 miljard euro aan subsidies vrij voor chipfabricage en -onderzoek in de Verenigde Staten.

Intel financiert de uitbreiding samen met Brookfield Asset Management. Het Canadese investeringsbedrijf legt 15 miljard euro bij voor een aandeel van 49 procent. In totaal zetten de organisaties 30 miljard euro apart voor de uitbreiding van meerdere chipfabrieken in Arizona.

Eerder deze maand ondertekende president Joe Biden de US CHIPS and Science Act. De Verenigde Staten wil een groter aandeel op de wereldmarkt voor chips. Om dat te bereiken maakt de nieuwe wet meer dan 50 miljard euro aan subsidies en belastingvoordelen vrij voor chipfabrikanten en -onderzoekers.

Bouwprojecten voor chipfabrieken komen in aanmerking voor de subsidies en belastingvoordelen. Daar spelen Intel en Brookfield Asset Management op in. Volgens Intel CFO David Zinsner “bouwt het project voort op het momentum van de onlangs ondertekende CHIPS Act”.

US CHIPS and Science Act

Na de ondertekening van de wet maakten meerdere chipfabrikanten nieuwe contracten bekend. Qualcomm zei ongeveer vier miljard euro toe voor de inkoop van chips bij de fabriek van GlobalFoundries in New York. Amerikaanse fabrikant Micron deelde een investeringsplan van ongeveer 40 miljard euro voor de productie van memory chips.

Intel en Brookfield Asset Management zitten sinds februari 2022 aan tafel om investeringen in nieuwe Amerikaanse fabrieken te overleggen. In 2021 maakte Intel miljardeninvesteringen in Europa en de Verenigde Staten bekend om het toenmalige chiptekort te overbruggen.

Europese chipfabrieken van Intel

De eerste nieuwe Europese fabrieken komen binnenkort van de grond. In maart 2022 bevestigde Intel investeringen van 33 miljard euro in productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje. Een groot deel van het geld gaat naar het Duitse Magdeburg, waar Intel twee nieuwe chipfabrieken bouwt. Volgens ingewijden staan de Italiaanse overheid en Intel op het punt om een deal van 5 miljard euro te sluiten voor de aanleg van een Italiaanse fabriek.

In de Europese Unie maken chipfabrikanten en lidstaten gebruik van de EU Chips Act, een Europese variant van de Amerikaanse CHIPS and Science Act. Ook de Europese Unie wil een groter aandeel op de wereldmarkt. De strategie is vergelijkbaar met de Verenigde Staten: chipfabrikanten en -onderzoekers ontvangen subsidies en belastingvoordelen.

