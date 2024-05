Vijf à zes van de meest geavanceerde chipmachines van ASML zullen dit jaar bij Intel terechtkomen. Samsung en SK Hynix, die ook vroeg met de High-NA EUV-scanner willen werken, moeten mogelijk wachten tot de tweede helft van 2025.

Net voor het einde van 2023 leverde ASML haar allereerste High-NA EUV-chipmachine aan Intel. Het gevaarte werd eerst in Veldhoven in elkaar gezet, waarna het in 10 stukken Oregon in de VS bereikte. Inmiddels is de machine ‘af’, wat betekent dat de scanner een silicium schijf van een lijntje van 10 nanometer breed heeft voorzien. Deze vaardigheid zal binnen enkele jaren de kleinste halfgeleiders voor massaproductie ooit mogelijk maken. Dat doet het met extreem ultraviolet licht dat dankzij betere optica dan ooit.

De volgende EUV-machines komen overigens niet naar Nederland. ASML ontvangt componenten van talloze toeleveranciers en brengt deze voor testdoeleinden gebruikelijk samen in Veldhoven. Dat was ook het geval bij de eerste High-NA EUV-machine, maar waarschijnlijk niet voor nieuwe scanners. Intel zou ze gelijk in de eigen chipfabrieken kunnen installeren, een optie die de tijd naar voltooiing aanzienlijk versnelt.

Aankoop van 2 miljard

Elke scanner kost Intel circa 350 miljoen euro, waardoor de totale kosten voor de machines uit 2024 weleens boven de 2 miljard euro kunnen belanden. Zuid-Koreaanse nieuwssite TheElec meldt dat Samsung en SK Hynix tot eind 2025 moeten wachten. Wel is er al een tweede klant die al een High-NA EUV-machine van ASML heeft ontvangen, vermoedelijk TSMC. Nu blijkt dat de Zuid-Koreaanse hardwareproducenten moeten wachten, is TSMC eigenlijk de enige kandidaat voor de niet nader genoemde “tweede klant”. Met andere woorden: er zullen eind 2024 mogelijk zeven High-NA EUV-scanners bestaan, waarvan er zes van Intel zijn.

Na getreuzeld te hebben met de adoptie van EUV heeft Intel dus een aanzienlijke voorsprong op chipconcurrenten voor High-NA EUV. De ASML-machines zijn de broedplaats voor toekomstige chips die rond 2027 waarschijnlijk op de markt verschijnen. De grootschalige inkoop van de ASML-apparatuur door Intel was al enigszins voorspeld door Intels Director of Lithography Hardware & Solution Mark Phillips. Hij benadrukte tijdens een persbriefing eerder dit jaar dat er voor de doeleinden van Intel aardig wat chipmachines nodig zijn.

Die doeleinden houdt Intel tevens niet exclusief. Microsoft laat de eigen halfgeleiders door Intel produceren, terwijl ook Nvidia mogelijk zal aankloppen. Als Intel de huidige High-NA EUV-voorsprong weet te verzilveren, wordt wellicht zelfs Apple weer geïnteresserd. Dat stapte over naar TSMC om de eigen M1-chips te maken en is momenteel voor al haar producten klant bij de Taiwanese chipmaker.

