Synology heeft onlangs een nieuwe reeks van ActiveProtect-hardware geïntroduceerd. De nieuwe appliances helpen bedrijven met het sneller uitrollen van dataprotectie met voornamelijk een betere schaalbaarheid. De hardware komt met centraal dataprotectiebeheer voor diverse endpoints binnen de ICT-infrastructuur van bedrijven.

Volgens de Taiwanese storagespecialist bieden de nu gepresenteerde ActiveProtect-appliances goede beschermingsmethoden, in combinatie met een centrale beheeromgeving en een zeer schaalbare architectuur, voor diverse endpoints binnen een bedrijfsinfrastructuur. Denk daarbij aan servers en storagesystemen, maar ook hypervisors, databases en natuurlijk SaaS-applicatieomgevingen als Microsoft 365 en Google Workspace. De appliances moeten er uiteindelijk voor zorgen dat bedrijven hun belangrijkste bedrijfswaarde – data – in het snel ontwikkelende digitale landschap beter kunnen beschermen.

Beheerders kunnen de ActiveProtect-hardware van de storagespecialist in slechts enkele minuten opzetten en de beschermingspolicies via een enkele centrale console implementeren en draaiend te krijgen.

Technische details

Iedere appliance kan zowel standalone of in clusterbeheerde nodes opereren. Voor de benodigde storagecapaciteit kunnen de appliances worden gekoppeld aan andere Synology NAS- en SAN-oplossingen, C2 Object Storage-omgevingen en andere ActiveProtect-appliances in een cluster. Daarnaast zijn bestaande Active Backup for Business-implementaties ook vanuit de centrale beerconsole te managen.

Verder gebruiken de nieuwe appliances incrementele back-ups met deduplicatie op de bron, wereldwijde deduplicatie en tussen locaties. Dit moet ervoor zorgen dat back-ups en replicatie sneller worden uitgevoerd met minimaal bandbreedtegebruik. Dit leidt volgens de storagespecialist onder meer tot lagere operationele kosten.

De Synology ActiveProtect-appliances zijn later dit jaar via Synology-distributeurs en -partners leverbaar.

Lees ook: Hoe bescherm je data op een Synology NAS?