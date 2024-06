Eerste VCF-update onder Broadcom versimpelt VMware-stack aanzienlijk

Versie 5.2 van VMware Cloud Foundation is aanstaande. Het is de eerste nieuwe release van VCF nu VMware in bezit is van Broadcom. De update belooft het aanbod eenvoudiger te maken dan ooit.

VCF 5.2 introduceert verschillende features die het eindgebruikers makkelijker maken. Zo zal VCF Import het mogelijk maken om compute, vSAN storage en NSX networking via één VCF-implementatie te beheren. Zo hoeven deze onderdelen niet los van elkaar van updates te worden voorzien, meldt The Register. Versie 5.2 zal naar verwachting in juli of augustus lanceren. Ook VMware vSphere Foundation zal een update krijgen.

Verder wordt het mogelijk de VMware ESXi-hypervisor live te patchen. Daarnaast wordt Tanzu Kubernetes Grid (TKG) volledig losgekoppeld van VCF, een logisch gevolg van het feit dat Tanzu nu een losse divisie binnen Broadcom is en niet onder VMware valt.

Inlossen van beloftes

Vóór de overname van VMware door Broadcom beloofde CEO Hock Tan dat het aanbod ervan fors zou worden gereduceerd en vereenvoudigd. Meer dan vijftig discrete producten werden al gauw twee: VMware Cloud Foundation (VCF) en vSphere Foundation (VVF). Tanzu, Carbon Black, VMware EUC (nu Omnissa) werden afgestoten en behoren geenszins meer tot VMware. Menig los VMware-onderdeel is nu gebundeld binnen VCF of VVF.

Tegenover The Register stelt Prashanth Senoy, VP of Marketing, Cloud Platform, Infrastructure & Solutions, dat de 5.2-update “een eerste stap” is richting verdere innovatie en vereenvoudiging. CEO Hock Tan stelde al eerder dat VMware een “hardware-agnostisch” platform moet worden. Deze eenvoud kent echter een fors prijskaartje, zoals we onlangs bespraken met Jeff Ready, CEO van VMware-alternatief Scale Computing.

