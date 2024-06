Scale-CEO: “Schokkende” VMware-saga biedt kans om IT anders aan te pakken

De overname van VMware door Broadcom heeft voor wereldwijde tumult gezorgd. Kleinere klanten en partners kunnen het nieuwe prijskaartje niet aan en moeten op zoek naar een alternatief. Het Scale Computing van mede-oprichter en CEO Jeff Ready is er daar één van. Wat is zijn visie op de VMware-saga? En wat heeft Scale te bieden?

Door verhoogde prijzen en ongewenste bundels zijn de financiële vereisten voor VMware simpelweg te hoog gegrepen voor velen. Dat is voor de Scale-CEO geen verrassing: het is een herhaling van wat Broadcom deed toen het de overname van CA Technologies (2018) en Symantec (2019) deed. “Broadcom optimaliseert voor winst op de korte termijn. Ze verhogen de prijzen, halen tussenpersonen weg uit het verkoopproces en drukken hun kosten op bijvoorbeeld R&D.”

Het grote verschil is deze keer dat VMware overal zit, terwijl CA en Symantec respectievelijk niche of vervangbaar waren. Wereldwijd is het met vSphere weliswaar geen monopolist, maar lijkt het er volgens Scale Computing-CEO, Jeff Ready, wel op. Daarnaast is het bedrijf ‘sticky‘: je komt maar moeilijk af van VM’s die mission-critical workloads draaien en hebt mogelijk personeel dat niets anders dan VMware gewend is. Toch zullen veel organisaties en VMware-partners de overstap moeten wagen, gezien het nieuwe prijsniveau.

Ready noemt de situatie “schokkend” en laat duidelijk blijken dat hij niet gediend is van Broadcoms werkwijze. Het direct overnemen van VMware-klanten die eerst door partners werden bediend, is volgens hem een “mooie manier om te zeggen dat je die klanten gaat stelen”. Uit gesprekken met zeer grote partners vernam hij al eerder dat zij duizenden klanten aan het verliezen waren. Kleinere partijen zijn al rigoureus uit de VMware-keten gesmeten.

Ready schat in dat de gemiddelde prijsverhoging voor VMware-klanten met een factor van drie à vier is, met meermaals uitschieters naar zestien keer de eerdere prijs. We hebben vergelijkbare schattingen gehoord, hoewel sommige grote gebruikers met een brede VMware-inzet goedkoper uit zijn. Dat laatste is vanzelfsprekend het enige wapenfeit dat Broadcom graag aanhaalt. “Het heeft vooral een grote impact voor middelgrote bedrijven, non-profits en scholen. Speciale kortingen voor die groepen zijn verdwenen”, zegt Ready.

Een geweldige kans

Er is keuze genoeg voor beoogde VMware-vertrekkers. Nutanix ligt het meest voor de hand, ook al heeft het met een focus op HCI een duidelijk andere en bredere insteek dan het enkel bieden van een alternatieve hypervisor. Alleen Nutanix AHV kopen, kan overigens niet eens. Ondertussen is ook Scale Computing een mogelijkheid, een oplossing die organisaties wellicht al in een edge-omgeving draaien, waarover later meer. Het is ook een VMware-alternatief, met een hypervisor gebaseerd op KVM. Maar voordat we daadwerkelijk in Scale Computings aanbod duiken, willen we eerst weten: welke impact heeft de VMware-situatie eigenlijk op het bedrijf?

“Wij zijn al zestien jaar een VMware-alternatief. Ondanks dat we zijn gegroeid en succes beleven, is dat een grote uitdaging geweest. Je neemt het op tegen een partij die extreem bekend is en door organisaties al decennia wordt gebruikt.” Nu de kaarten opnieuw geschud zijn door toedoen van Broadcom, is de business bij Scale beter dan ooit. De stijging van de vraag zit ergens tussen een verdubbeling en verdriedubbeling. “Als VMware-alternatief vind ik het fantastisch. We hebben een grote verschuiving gezien in hoe mensen kijken naar hun IT-omgevingen en naar alternatieven”, zegt Ready. “Ik verwacht dat dit zo doorzet. We hebben onze plannen voor 2024 en daarna moeten herzien.”

Het is een belangrijk verschil met Nutanix, dat opvallend genoeg nog níét de VMware-vetpot in de kwartaalcijfers terugziet. Nutanix-CEO Rajiv Ramaswami gaf hier onlangs een kijkje in tijdens Nutanix .NEXT: “Hebben we als team een grote piek in de directe business? Nog niet. De impact is vooralsnog niet zo groot [op de Nutanix-inkomsten].” Dat bedrijf richt zich echter op grotere organisaties, die veelal hadden bijgetekend bij VMware voordat de Broadcom-overname rond was. Scale schaalt beter en ziet dus al een reusachtige impact op de vraag, dat aanvankelijk zelfs overspoelend werkte. Middelgrote organisaties zijn tevens welkom en kloppen dus al massaal aan. Inmiddels is het ingespeeld op deze veranderde situatie, ondanks dat de vraag nog steeds elke maand toeneemt.

De sprong naar Scale

Scale zorgt ervoor dat klanten en partners de sprong nu al kunnen maken. Met het “VMware Rip & Replace”-programma biedt het hen de kans om hun IT-infrastructuur te migreren met korting op Scale-diensten. Als de oude hardware niet compatibel is met Scale-software, is er een trade-up programma om de infrastructuur voordelig te vervangen.

Belangrijker: wie als klant nog zes maanden of een jaar aan een VMware-contract vastzit, kan kosteloos beginnen bij Scale tot het contract afloopt. Dat staat bekend als de “Seamless Switch”-promotie. Ready legt uit dat deze methodiek is afgekeken van de securitywereld, waarin overstappen meer ad hoc plaatsvinden dan bij de keuze voor virtualisatiesoftware en servers. Normaliter dient een potentiële VMware-overstapper zich alleen aan wanneer het contract verloopt. Een organisatie met circa 1.000 werknemers en een IT-team van vijf man zal niet gauw tussendoor overstappen. Dan moet je de directie als IT’er vertellen dat je wéér een zak geld nodig hebt. “Dat is op z’n minst persoonlijk gênant”, aldus Ready, dus Scale trekt dit glad voor beoogde nieuwe klanten.

Vanwaar deze vrijgevigheid richting zowel klanten als partners? De voordelige compensatie is eigenlijk om deze partijen tegemoet te komen. Een switch kost veel pijn en moeite, waarbij personeel moet worden hertraind. Dit terwijl IT-personeel mogelijk al ruim twee decennia enkel VMware heeft gekend. De vriendelijke opstelling ten opzichte van de Broadcom-houding moet daarom het begin zijn van een positieve, langdurige samenwerking met Scale Computing, laat Ready weten. Hoe dan ook is het de bedoeling dat deze aanvankelijke transitie eenvoudig is.

Eenmaal bij Scale Computing

Zoals gezegd hebben veel organisaties wellicht al Scale Computing draaien. Dat is omdat het een prominente speler is voor edge-oplossingen. Denk hierbij aan alle IT-infrastructuur buiten het datacenter, want dat is hoe Ready en Scale edge definiëren. Dit is een omgeving waar VMware bijvoorbeeld veel te zwaar is. Het optuigen van een volwaardige VMware-omgeving in een distributiecentrum is iets waar veel IT’ers hun handen aan hebben gebrand, want volgens Ready is het het eerste dat men probeert. Wanneer blijkt dat er een meer lichtgewicht softwarelaag vereist is, staat Scale klaar.

Scale Computing is schaalbaar naar miniscule ‘edge boxes’, die zich volledig onopmerkelijk in een hoekje van een filiaal kunnen bevinden, ergens in een truck of in een fabriekshal. Dit biedt het bedrijf overigens al jaren: zie de introductie van de HE150 in 2019. Het is stil, compact en vereist weinig elektriciteit. Daarbovenop: “Aan de edge heb je vaak beperkingen omtrent vormfactor, consumptie en geluid. Die limitaties zijn van belang. Je kunt niet een café hebben met een server die klinkt als een opstijgende helikopter.” Een internetverbinding is daarnaast niet continu nodig: een lokale installatie van de Scale-software werkt autonoom en kent alle benodigde features. Bij storingen heeft het daarnaast de mogelijkheid om uit zichzelf te herstellen.

Dankzij zelfdiagnoses lost de Scale-software namelijk nagenoeg alle IT-problemen zelf op. Deze ‘self-healing‘-functionaliteit is mogelijk dankzij een AIOps-model genaamd AIME (Autonomous Infrastructure Management Engine), dat al sinds de oprichting van Scale Computing in 2007 in ontwikkeling is. Omdat bijna alle IT-problemen om patroonherkenning gaan, is dit een perfecte kans om AI te benutten. Dat wisten hij en mede-oprichters Jason Collier en Scott Loughmiller al “voordat het cool was” om over AI te praten, stelt Ready. Het AI-model doorloopt feitelijk dezelfde stappen als een IT-medewerker zou doen om te troubleshooten. De succesratio ligt inmiddels op 99 procent. In de dashboard van Scale zie je dus problemen ontstaan en doorgaans vanzelf weer verdwijnen.

Deze inzet van de edge is al jaren bezig, dus een organisatie overweegt mogelijk al de IT-infrastructuur op de schop te doen. De Broadcom-saga brengt deze plannen in een stroomversnelling. De vraag ‘Wat is je edge-strategie’ is nu een stuk belangrijker om van een antwoord te voorzien. “Wanneer we met klanten over Scale praten, is VMware het acute probleem. Maar het gaat erom dat je die stap maakt met een edge-roadmap voor de komende jaren op zak.”

Conclusie: een nieuwe realiteit

De VMware-situatie is de aanvankelijke beweegreden geweest voor ons gesprek met Jeff Ready. Toch is het belangrijk om niet alleen te kijken naar waar je van wegrent, maar ook wat je nieuwe onderkomen precies te bieden heeft. Klantenreviews, die overigens niet alleen op Scale Computings eigen website te lezen zijn, zijn zeer positief over de gebruiksvriendelijkheid. Support staat niet alleen klaar als er problemen zijn, maar ook om te optimaliseren. Dat hebben niet alle klanten door, stelt Ready, waardoor het belangrijk is dit te benadrukken. VMware-migranten mogen dus met een gerust hart aankloppen.

Niet iedereen is het eens over wat er precies met VMware gaat gebeuren. Beloftes van Broadcom over forse R&D-investeringen terzijde is er weinig bewijs dat innovatie hoog op de agenda staat. Winstgevendheid voor de VMware by Broadcom-divisie is de prioriteit. Ready profileert Scale Computing juist als een partij die continu innoveert en dat blijft doen. Zo had niemand het anno 2007 over de edge, maar dit is inmiddels een speerpunt voor Scale Computing. Het bedrijf speelt in op waar de industrie naar vraagt, is hierbij de boodschap.

De ontwikkeling van edge-oplossingen is iets dat klanten niet meer van VMware zullen verwachten, meent Ready. Dat beeld van uitblijvende innovatie is geïnformeerd door gesprekken met betrokkenen, maar zoals gezegd ook door Broadcoms voorgeschiedenis. We begrijpen vanuit andere hoeken dat er wel degelijk positieve verhalen te vertellen zijn over de VMware-plannen van Broadcom, maar die moeten nog tevoorschijn komen. Voor Scale en andere VMware-alternatieven is het echter logisch om uit te gaan van 1) wat past bij het eerdere Broadcom-gedrag en 2) dat welke plannen Broadcom ook presenteert, ze voor velen te duur zullen zijn.

Wie nu de knoop wil doorhakken en voor een VMware-alternatief gaat kiezen, wordt met open armen ontvangen door Scale. Dat laten de huidige promoties wel zien. Op de langere termijn, zodra de VMware-stof weer is neergedaald, moet blijken wie het daadwerkelijke alternatief is gebleken. Aan Scale is het nu om de stijgende vraag te kunnen blijven beantwoorden, een uitdaging waar het inmiddels al enigszins aan gewend lijkt te zijn. Door in te spelen op langdurige trends (de edge-opkomst) en plotselinge verschuivingen (Broadcom/VMware), lijkt het een winnende formule te hebben gevonden.

