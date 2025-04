Gratis VMware ESXi hypervisor keert terug

Moederbedrijf Broadcom maakt weer een gratis versie van de VMware ESXi hypervisor beschikbaar. In februari 2024 werd de gratis versie nog stopgezet.

De herintroductie werd vermeld in de release notes van versie 8.0 Update 3e, ontdekte The Register. “Broadcom makes available the VMware vSphere Hypervisor version 8, an entry-level hypervisor. You can download it free of charge from the Broadcom Support portal”, aldus VMware in de release notes.

Dit nieuws komt nadat Broadcom eerder besloot om permanente licenties te vervangen door abonnementen, wat destijds leidde tot het stopzetten van de gratis ESXi-versie. Voor hobbyisten en IT-professionals was dit een tegenvaller, aangezien de gratis hypervisor populair was voor experimenten en leeromgevingen.

Toegang tot de gratis hypervisor

Om de hypervisor te kunnen uitproberen, moeten gebruikers zich registreren bij Broadcom’s klantenportaal. Dit is nodig om de ISO-bestanden te kunnen downloaden. Wel moet opgemerkt worden dat de software niet lijkt te draaien in desktop hypervisors, wat het testen kan bemoeilijken.

Naast de herintroductie van de gratis hypervisor, zijn er berichten dat Broadcom mogelijk ook zijn beleid heeft herzien wat betreft het minimale aantal licenties. Eerder werd bekend dat het minimum steeg van 16 naar 72 cores, maar recente berichten suggereren dat de drempel weer is teruggebracht naar 16 cores.

Voor VMware-gebruikers is dit een welkome ontwikkeling die weer mogelijkheden biedt voor testomgevingen zonder de hoge kosten van een volledig abonnement.

Tip: Broadcom verhoogt minimumeis voor VMware-licenties: van 16 naar 72 cores