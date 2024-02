Eurofiber zal voor het eerst mobiele privénetwerken aanbieden. Het heeft op MWC 2024 te Barcelona aangekondigd hiervoor in zee te gaan met Nokia. De nadruk van de nieuwe Mobile Private Network (MPN)-dienst ligt op security en betrouwbaarheid.

Private 5G, door Eurofiber aangeduid als MPN, biedt bedrijven een privénetwerk op een eigen beschermde frequentie. Grote industrïele faciliteiten kunnen ermee garanderen dat de verbinding zowel bedraad als draadloos te allen tijde beschikbaar is. Men spreekt over “mission- en/of -business-critical omgevingen”, waar voorbeelden uit allerlei sectoren te benoemen zijn. Zo kunnen zogeheten ‘connected devices’ binnen een autofabriek gemonitord en tijdig onderhouden worden. Ook kan de gezondheid van patiënten in een ziekenhuis via Private 5G getrackt worden, zodat medische specialisten preventief kunnen handelen.

Kortom, er zijn meer dan genoeg klanten te bedenken voor de nieuwe dienst van Eurofiber. Het bedrijf borduurt voort op het eigen glasvezelnetwerk en partnert met Nokia om de eigen activiteiten uit te breiden. Er zijn dus naast Nokia wellicht andere partijen die aan bod zullen komen om de MPN-dienst te realiseren.

Nokia en Eurofiber zijn geen vreemden van elkaar: samen werken ze al aan het uitbreiden van het glasvezelnetwerk dat Eurofiber beheert in Frankrijk en België.

Meer flexibiliteit

Paul Naastepad, Managing Director bij Eurofiber Netherlands, benadrukt dat dergelijke samenwerkingen essentieel zijn voor succes. “Daarom ben ik ontzettend blij dat Nokia met ons partnert voor MPN. Het staat ons toe om een significante uitbreiding aan te bieden van onze glasvezel- en cloud-connectiviteit voor zakelijke klanten met business-critical netwerkverkeer. MPN biedt een extra optie voor meer flexibiliteit en security bij het transporteren van data binnen het bedrijf, samen met nadeloze connectiviteit naar de buitenwereld of richting de cloud.”

VP bij Nokia Enterprise Campus Edge Solutions Stephan Litjens onderschrijft het belang van robuuste privénetwerken voor bedrijven. “We zijn verheugd om deze reis met Eurofiber te beginnen en kijken ernaar uit ze te ondersteunen terwijl ze de complexiteit van huidige private 5G-systemen proberen te verkleinen.”

De nieuwe dienst zal medio 2024 beschikbaar zijn.

