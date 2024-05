AI belooft bedrijven efficiënter dan ooit te maken. Als het puur om CO2-uitstoot gaat, zorgt de technologie juist voor extra kopzorgen bij Microsoft. Ten opzichte van 2020 zijn de emissies met 30 procent toegenomen bij het bedrijf.

Dat valt niet volledig aan AI te wijten, of in ieder geval niet direct. Hoewel GPU’s voor AI-workloads ontzettend veel stroom vereisen, zijn het vooral de constructie en bevoorrading van datacenters voor clouddiensten (zogeheten Scope 3-emissies). In het eigen 2024 Environmental Sustainability Report herhaalt Microsoft dat het er alles aan doet om het verbruik juist te laten dalen.

Ook goed nieuws

Het is niet alleen slecht nieuws. Datacentra consumeren veelal grote hoeveelheden (drink)water voor koeling. Alle nieuwe locaties hebben echter geen druppel ervan nodig. Van alle boodschappen van Microsoft in het rapport is dit een significante. Zeker als we bedenken dat ChatGPT er met elke 40 outputs een liter water doorheen jaagt.

Op andere fronten probeert Microsoft een steentje bij te dragen tegen klimaatverandering. Zo zegt het op de goede weg te zijn om directe emissies te reduceren, CO2 uit de lucht te trekken en zo min mogelijk afval te produceren. Uiteindelijk wil Microsoft zelfs een netto positieve bijdrage aan CO2-reducties te leveren door ‘carbon negative‘ te zijn. Tegen 2030 zou dat doel bereikt moeten zijn.

