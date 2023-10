OpenAI wil eigen AI-processors ontwikkelen om het tekort aan gespecialiseerde processors, zoals GPU’s, op te lossen. De generatieve AI-specialist bekijkt hiervoor zelfs de mogelijkheid om een chipfabrikant over te nemen om het ontwikkelproces te bespoedigen.

De recente sterke groei van AI-oplossingen en -toepassingen zorgt ervoor dat er wereldwijd een tekort ontstaat aan de benodigde processors, in het bijzonder GPU’s. Dit remt bedrijven als OpenAI met het doorontwikkelen van hun (generatieve) AI-modellen. De AI-gigant heeft nu de meeste van zijn AI-modellen ontwikkeld op een door Microsoft gebouwde supercomputer die draait op 10.000 Nvidia GPU’s.

CEO Sam Altman van OpenAI klaagt al langer over het gebrek aan GPU’s, een marktsegment dat wordt gedomineerd door Nvidia, en is daarom intern bezig met het zoeken naar alternatieven. Bovendien heeft de generatieve AI-specialist te maken met hoge kosten om zijn processorpark draaiende te houden.

Drie scenario’s

Volgens bronnen van Reuters worden nu binnen OpenAI drie scenario’s ontwikkeld. Die moeten garanderen dat het bedrijf in de nabije toekomst over voldoende AI-processors beschikt om de werkzaamheden op te schalen.

Een opmerkelijk scenario is dat OpenAI zelf de benodigde processors gaat produceren. Dit is een opmerkelijke stap en zou het bedrijf in een rijtje brengen van andere techgiganten die hun eigen processors hebben ontwikkeld en fabriceren. Denk aan Google, maar ook AWS en Apple.

Volgens Reuters is het zelf ontwikkelen van processors iets dat veel tijd gaat vergen voor OpenAI. Hoe dan ook zal dit een enorm strategische investering vergen waar veel geld mee gemoeid gaat. Ook is de kans op succes niet heel groot.

Een overname van een bestaande chipfabrikant ligt dan voor de hand om zowel het ontwikkelwerk als de productie te bespoedigen. OpenAI zou volgens de bronnen zelfs al een due diligence-onderzoek hebben uitgevoerd bij een potentiële overnamekandidaat. Om welk bedrijf het gaat, is niet bekend.

Overige alternatieven

Andere alternatieven zijn een nauwere samenwerking met Nvidia of de verspreiding van de inkoop van de benodige GPU’s over meerdere aanbieders. Volgens The Information zou Microsoft, partner van de AI-ontwikkelaar, ook bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen AI-processors. Deze kan OpenAI dan ook gebruiken.

