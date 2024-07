NXP-cijfers stellen teleur: niet elke chipspeler doet goede zaken

Net als andere chipbedrijven is NXP het afgelopen jaar meer waard geworden. Toch is de ontwikkeling van de Nederlandse partij ietwat anders dan AI-reus Nvidia. Door een vrij zwakke automotive-sector presenteerde het teleurstellende kwartaalcijfers.

NXP mikt met de eigen hardware op automotive, IoT en industriële oplossingen. Laat het nu net zijn dat die sectoren in de bewoording van TSMC een paar maanden geleden “soft” zijn. Over het algemeen is chipjaar 2024 één van “mixed momentum“, zoals de Taiwanese chipgigant het ziet. Daar waar AI floreert en de pc-markt herstelt, zijn de specialiteiten van NXP nog niet uit de post-coronadip.

Het automotive-segment daalde met 7 procent ten opzichte van Q2 2023, maar Industrial IoT steeg met datzelfde percentage.

Cyclische aard

Onder de streep daalde de omzet van NXP het afgelopen kwartaal met 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Toch is het het hier en nu waar analisten over vallen: NXP verwacht een winst per aandeel tussen de 2,95 euro en 3,33 euro, waarbij de externe voorspelling van 3,27 euro aan de hoge kant mikt. Het leidde tot een koersdaling, hoewel de waarde van NXP op de langere termijn gestaag groeit.

NXP-president en CEO Kurt Sievers noemt de periode een “cyclische goot”, waarna “sequentiële groei” plaats moet vinden. “We blijven managen wat we zelf in de hand hebben, waardoor NXP een veerkrachtige winstgevendheid en winst kan realiseren in een uitdagende vraagomgeving.”

Op de langere termijn zal de NXP-technologie steeds meer “Software-Defined Vehicles” aandrijven, waarbij voertuigen via allerlei sensoren en telemetrie hun bestuurders monitoren en assisteren. Soms kan dat wel tot privacy-problemen leiden, zoals we in een Techzine Talks-aflevering bespraken.

Beluister het hier: