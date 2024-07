ASML ontloopt nieuwe Amerikaanse exportrestricties

ASML ontloopt mogelijk nieuwe exportrestricties die de Amerikaanse overheid oplegt voor chipfabricagetechnologie naar China. Sommige bondgenoten van de VS, waaronder Nederland, zijn van deze nieuwe restricties vrijgesteld.

De Amerikaanse overheid wil de exportrestricties voor chipfabricagetechnologie naar China opnieuw aanscherpen. Volgens Reuters gaat het hierbij om apparatuur voor het maken van chips uit verschillende andere landen dan de VS zelf.

Onder de nieuwe restricties mag nóg minder Amerikaanse technologie zijn weg vinden naar China, juist wanneer die technologie door bedrijven in andere landen is ingepakt in hun eigen technologie. Dit moet bepaalde gaten in de huidige restricties dichten. Het was al verboden om rechtstreeks chipfabricagetechnologie en ook chips zelf te exporteren die Amerikaanse technologie bevatten.

De aankomende exportrestricties moeten de toegang van Chinese chipfabrikanten tot geavanceerde chipfabricagetechnologie nog verder beperken. De huidige lijst met Chinese bedrijven en organisaties op de ‘zwarte lijst’ wordt uitgebreid met 120 entiteiten, waaronder diverse fabrieken voor het produceren van chips, fabrikanten van hiervoor benodigde tools, leveranciers van EDA-software en gerelateerde industrie.

ASML ontspringt de dans

Opvallend hierbij is dat deze nieuwe exportrestricties waarschijnlijk niet gaan gelden voor een aantal bevriende landen. Dit zijn belangrijke spelers als Nederland, Japan en Zuid-Korea, evenals 30 andere landen. Dit is vanzelfsprekend goed nieuws voor de Nederlandse marktleider ASML die zich tot nu toe vaak gedwongen zag te zich te conformeren aan diverse Amerikaanse exportrestricties viel en daarbij zwaar werd getroffen.

Landen die nu te maken krijgen met restricties, zijn onder meer Israël, Singapore, Taiwan en Maleisië. De lijst van landen waarvoor de nieuwe restricties gelden, wordt door de Amerikaanse overheid bepaald op basis van diplomatieke relaties en security-overwegingen, aldus het verantwoordelijke Departement of Commerce (het Amerikaanse ministerie voor Economische Zaken) op diens website. Verder houdt het ministerie de kaken stijf op elkaar en gaf het geen verder commentaar, ook niet tegen Reuters.

De Amerikanen vinden dat ze wat te zeggen hebben over technologie die in de VS is geproduceerd, ook als die als ‘halffabricaat’ terecht komt in producten die in andere landen worden vervaardigt. Tegelijk wil de VS dergelijke bedrijven (zoals ASML) en overheden zoals de Nederlandse niet té zeer voor het hoofd stoten.

Nog niet definitief

De nieuwe exportrestricties zijn een uitbreiding op de al bestaande beperkingen. Deze zetten druk vanuit Amerika op China en moeten voorkomen dat chipfabricagetechnologie uit het Westen kan worden ingezet voor Chinese militaire doeleinden.

De aangekondigde nieuwe exportrestricties betreffen een voorlopig wetsvoorstel waar de volksvertegenwoordiging nog zijn fiat aan moet geven. Ook zijn aanpassingen nog mogelijk.

