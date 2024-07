ASML verkoopt veel meer chipmachines aan China, nu het nog kan

De Q2-cijfers van ASML waren beter dan verwacht. Met 6,2 miljard euro aan verkopen en een netto inkomen van 1,6 miljard euro doet de Nederlandse chipmachinebouwer goede zaken. Het grote aandeel aan Chinese verkopen zal velen in Washington wel verre van tevreden stellen.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal orders voor chipmachines 24 procent hoger. “We zien momenteel sterke ontwikkelingen in AI, dat het meeste herstel en de meeste groei in de industrie aandrijft, vóór andere marktsegmenten,” aldus CEO Christophe Fouquet. De Fransman rondde voor het eerst een kwartaal af als bedrijfsleider bij ASML, nadat oudgediende Peter Wennink op 24 april vertrok.

China-aandeel fors gestegen dit jaar

De vergelijking met Q2 2023 biedt meer opvallende verschillen. Zo gaat bijna de helft van de nieuwe ASML-systemen gebruikt worden voor geheugen, niet logic-chips. Daar waar laatstgenoemde vorig jaar 84 procent van het totale aantal end-uses betrof, is dat nu nog maar 54 procent. Het netto bedrag uit systeemverkopen is overigens gedaald van 5,6 miljard naar 4,7 miljard euro, hoewel dat nog altijd een verbetering is ten opzichte van Q1 2024.

Het aandeel van de verkopen aan China is al meerdere kwartalen in opmars. Daar waar Taiwan de helft van alle ASML-systemen opkocht in het eerste kwartaal van 2023, is het nu China dat 49 procent opeist. Het kan hierbij niet gaan om de allernieuwste EUV-machines, die wegens exportrestricties niet in China mogen belanden.

Het is wellicht een oversimplificatie om te zeggen dat één op de twee nieuwe ASML-machines naar China gaat. Het zijn er namelijk mogelijk veel meer, aangezien westerse klanten alleen toegang hebben tot de allernieuwste (en daarmee ook allerduurste) EUV-apparatuur.

VS-druk

De handel met China floreert dus, juist wanneer de spanning tussen dat land en de Verenigde Staten al enige tijd hoog zijn. Het China-vraagstuk is een zeldzame kwestie waar zowel president Biden als voormalig president en presidentskandidaat Trump het over eens zijn. Wie de verkiezingen van eind dit jaar dus ook wint, het handelsconflict met China zal zeer waarschijnlijk voortleven.

Dit werpt nu al problemen op voor ASML. Afgezien van de EUV-blokkade tracht de Amerikaanse regering continu om Chinese initiatieven van de chipmachinemaker te blokkeren. Zo schrapte het bedrijf leveringen aan China onder druk van Washington en willen de Amerikanen dat ASML al geleverde machines feitelijk aan hun lot over wil laten door een stop aan het onderhoud ervan. Zonder ASML-assistentie werkt een machine op den duur niet meer.

Het ligt in de lijn der verwachting dat zulke restricties forser worden. Er dient gezegd te worden dat verdere beperkingen nog niet aanstaande lijken. Desondanks is het aannemelijk dat ASML op den duur weer afhankelijker zijn van met name Taiwan (wegens TSMC) en Zuid-Korea.

