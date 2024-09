9altitudes zet stappen voor internationale groei

9altitudes uit Kortrijk werkt aan internationale expansie. Een nieuwe CEO moet de groeifase begeleiden.

9altitudes begeleidt bedrijven doorheen de digitale transformatie. Momenteel zit er voor het bedrijf zelf een transformatie aan te komen. Er zijn ambities voor verdere internationale groei, de expertise in belangrijke sectoren te versterken en het aanbod te innoveren. Het bedrijf is reeds actief in verschillende Europese landen, waaronder België, Denemarken, Nederland, Frankrijk en Slovenië, maar wil de internationale aanwezigheid dus graag zien groeien.

Wissel van CEO

Dit alles zal begeleidt worden door een nieuwe CEO: Niels Stenfeldt (rechts op de foto). Hij beschikt over voldoende ervaring in het realiseren van groeiplannen van bedrijven die ondersteund worden door private investeerders. Deze ervaring heeft hij verworven in verschillende posities bij SAP, Oracle en OpenText. Filip Bossuyt, links op de foto, zal de strategische richting van de organisatie mee blijven bepalen als CSO (chief strategy officer).

70 procent van de aandelen van 9altitudes is in het bezit van Waterland, dat vijf jaar geleden medeaandeelhouder werd. Deze onafhankelijke private equity-speler zegt een strategie te hanteren waarin het management focust op het ontwikkelen van de kernactiviteiten, terwijl Waterland ondersteuning biedt door middel van overnames, financiering, organisatieontwikkeling en andere projecten.

Stenfeldt voegt er zelf nog aan toe waar zijn verantwoordelijkheden liggen de komende jaren: “Mijn focus zal liggen op het laten groeien en versterken van onze teams, het verdiepen van onze partnerschappen en het stimuleren van strategische initiatieven die in lijn liggen met onze ambitieuze doelen.”

Overnames deel van strategie

Hij geeft daarnaast aan dat overnames ook onderdeel vormen van de groeiplannen. Dat overnames een mooie kans bieden om de internationale aanwezigheid te versterken, werd vorige maand nog getoond. 9altitudes nam toen Integral Group over, een speler in de CAD/PLM-business van PTC. Het bedrijf betrad hierdoor nieuwe markten: Spanje, Portugal, Turkije en Zuid-Amerika.

