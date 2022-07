Visma wil als bedrijf duurzame groei realiseren, waarvoor het bereid is andere IT-leveranciers te kopen. Sinds het de Benelux in 2018 als strategische groeimarkt aanmerkte, kocht het bedrijf meer dan 40 IT-partijen uit onze markt. Waarom neemt Visma zoveel bedrijven over en wat is de visie erachter? We spraken erover met Area Director Benelux John Reynders en Benelux M&A Manager Marijn van Baar.

Wanneer er gekeken wordt naar de bedrijfsstrategie van Visma, dan gaat het in de basis om “een mix die heel duurzaam de groei faciliteert”, legt Reynders uit. Daarvoor neemt het Scandinavische softwarebedrijf in het bijzonder “gezonde, groeiende cloudbedrijven die bedrijfskritische software leveren” over. Vervolgens ondersteunt het in innovatiesnelheid, klanttevredenheid, beveiliging en nieuwe marktkansen om autonome groei te versnellen. Als Visma-software uitstaat bij een organisatie werkt de organisatie ook niet meer, om het kritische karakter maar eens te benadrukken.

Visma heeft met dit soort software een stevige marktpositie opgebouwd in de Benelux. “Het heeft ons in staat gesteld om heel duurzaam en consistent al 21 jaar op rij 20 procent te groeien. Heel stabiel, zowel in economisch voorspoedige als slechte tijden”, aldus Reynders over de koers die men op hoger niveau heeft bepaald.

De Visma-familie is leidend

John Reynders, Area Director Benelux bij Visma

Reynders ziet ook dat de markt Visma als een partij ziet die met regelmaat overnames doet. Hij geeft aan dat het er vooral om gaat om een Visma-familie te bouwen, waarbinnen groei gefaciliteerd wordt. “We willen het vliegwiel van waardecreatie aanslingeren. Veel mensen denken dan al snel aan aandeelhouders, maar de eerste doelgroep waar ik aan denk is de medewerker. Wat er gebeurt als je je bij de Visma-familie aansluit, is dat je onderdeel wordt van de grotere groep. Het biedt veel ontwikkelmogelijkheden voor mensen. Enerzijds doordat de groep waarvan je kan leren groter wordt. Dus als je je als club met enkele honderden werknemers bij Visma aansluit, heb je plots 15.000 collega’s tot je beschikking, waaronder 5.000 collega-ontwikkelaars. Daarnaast zijn er carrièremogelijkheden om verder binnen Visma te kijken.”

Het tweede facet waar Reynders rekening mee houdt, is waarde-creatie voor klanten. Dat wil zeggen dat veel aandacht uitgaat naar het sterker maken van een overgenomen softwareleverancier, het versnellen van de innovatie en het versterken van security. Daarnaast kijkt Visma of producten te combineren zijn en bouwt het eventueel integraties met andere oplossingen binnen het portfolio. “Pas daarna komen de aandeelhouders. Zij zien dat het een goede investering is”, verwijst Reynders naar de eerdere overnamevoordelen.

Waar moet de softwareoplossing aan voldoen?

Benelux M&A Manager Marijn van Baar vult aan dat Visma naar een aantal karakteristieken kijkt voor het overnemen van IT-leveranciers. “Wat meespeelt is dat je je als standalone business staande houdt en autonomie kan managen. Dat heeft een bepaalde schaal nodig. Dus we zoeken in de basis ondernemingen die de startup-fase voorbij zijn. Alleen is schaal geen harde eis. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat vanuit een bestaand Visma-bedrijf, omwille van een strategische fit, het idee komt om met een bepaalde club te praten die in een startup-fase zit. Als ze goed bij ons passen en ervoor openstaan, is dat een optie.”

Waar Visma wel nadruk op legt bij potentiële overnames is het aantonen dat een onderneming duurzame groei realiseert. “Dat is met moderne technologie, dus cloudbedrijven. En zij hebben de security op orde. Bij die bedrijven zijn de medewerkers volledig aan boord en enthousiast over hun bedrijf”, legt Van Baar uit.

Daarnaast gaat Visma zoveel mogelijk op zoek naar technologie gekoppeld aan lokale kennis, wet- en regelgeving en complexiteit. “We doen aan hyperlokalisatie. We nemen zo een andere positie in dan de wereldwijde spelers die hun producten over honderden landen uit willen rollen en overal een beetje van kunnen”, aldus Reynders.

De profielschets van het ideale overnamedoel kan er ook toe leiden dat de overname na enkele jaren plaatsvindt. “Mergers and acquisitions gaat niet over één nacht ijs. Timing is belangrijk, vanuit beide kanten. Ook moet de structuur van de onderneming goed zijn. Het kan zomaar een paar jaar duren tot we tot elkaar komen. Er zijn voorbeelden van bedrijven waar we tien jaar mee in gesprek zijn geweest. Toen het moment juist was, waren we heel blij dat we elkaar vonden”, legt Van Baar uit. De timing moet dus kloppen, ook omdat Visma de intentie heeft om voor altijd met een potentieel overnamedoel door te gaan. “Wij zijn niet een tent die koopt, optimaliseert en doorverkoopt. Daarom praten we zoveel over de Visma-familie. Once you are family, you stay family.”

Yuki, een bedrijf dat overgenomen werd door Visma

Weg vinden binnen familie

Wanneer een overname daadwerkelijk plaatsvindt, maakt Visma werk van het welkom heten van het nieuw ‘familielid’. Visma organiseert zich om het nieuwe bedrijf heen, en niet andersom. Als eerste gaat Visma in gesprek met de oprichters en het C-level, om de belangrijkste uitdagingen en kansen waar ondersteuning bij nodig is te bepalen. Binnen Visma worden vervolgens zo’n vijf mensen gezocht die het best kunnen ondersteunen bij die uitdagingen en kansen. “Zij vormen de eerste ring om het nieuwe Visma-bedrijf en committeren zich om tijd en energie te steken in verdere groei”, aldus Reynders.

De tweede ring omschrijft Reynders als Visma-hubs. “We hebben tech hubs, growth hubs en business hubs. Het zijn kleine cellen met de ninja’s op dat domein. Dus in de tech hubs zitten mensen die alles weten van artificial intelligence, machine learning en moderne softwareontwikkelingstechnologie. We hebben 21 tech hubs die volledig ter beschikking staan om te helpen. Dat hebben we ook op het gebied van growth en business. Als een organisatie bijvoorbeeld uit zijn bedrijfssysteem groeit is er expertise om te helpen”, legt Reynders uit.

Een derde ondersteuningsoptie is het aanbieden van het gehele netwerk van Visma-bedrijven. Inmiddels zijn dat er 170. Visma moedigt kennisuitwisseling aan en faciliteert netwerken. “Zo kunnen bedrijven van elkaar leren en nieuwe business opportunities vinden”, ziet Reynders.

Autonomie en ondernemerschap

Bedrijven krijgen na het vallen onder de Visma-paraplu veel keuzevrijheid in het voortzetten van hun bestaan, benadrukken de twee heren. Het startpunt is altijd autonomie en ondernemerschap, geeft Reynders aan. “We voegen er de Visma-magie aan toe om de gezondheid en waarde-levering van een bedrijf te vergroten. Er zijn situaties waarin Visma-bedrijven besluiten samen zaken te gaan doen, maar vanuit de top wordt er niks opgelegd. Dus we zeggen niet dat partij-a en partij-b samen moeten. Die besluiten nemen de ondernemers gezamenlijk.”

De Area Director Benelux voegt toe dat ook in rebranding keuzevrijheid bestaat. “Veel bedrijven hebben al een mooi sterk merk, waar ze loyaal aan zijn. Maar een bedrijf kan ‘a company in Visma’ achter de naam krijgen of Visma komt voor de naam zetten. Weer een andere stap is het bedrijf helemaal Visma noemen.”

De brandingkeuze kan wel flink helpen, geeft Reynders aan. Een voorbeeld dat hij aanhaalt is het in 2020 overgenomen Yuki. Aanvankelijk wilde Yuki de eigen naam volledig behouden, maar na marktonderzoek bleek dat het bedrijf meer salesgesprekken realiseert door Visma Yuki te heten. Het merk Visma kan een boost geven, volgens Reynders mede door de naamsbekendheid van sportteam Team Jumbo-Visma. De Area Director Benelux ziet bij uitstek bedrijven met internationaliseringsambities profiteren van het toevoegen van het Visma-merk aan de naam. “Bijvoorbeeld bedrijven die in de kern op de Belgische markt opereren, maar willen uitbreiden naar Nederland. Zulke partijen hebben het aantal klanten dat hen uitnodigt met 80 procent zien toenemen.”

Recent sloot Teamleader zich aan bij Visma

Ervaring uit Scandinavië doortrekken naar Nederland en België

Inmiddels heeft Visma internationaal meer dan 100 bedrijven deze weg laten bewandelen. Eerst in Scandinavië, maar sinds 2018 is de Benelux er actief bijgekomen. Het bedrijf begon aan die stap vanuit Scandinavië, al volgde al snel de conclusie dat lokale aanwezigheid belangrijk is om te versnellen. De M&A-afdeling kan lastig meerdere markten tegelijkertijd behandelen, onder meer omdat het lokale netwerk lastig is op te zetten en onderhouden. Daarom sloten Reynders en Van Baar zich in 2019 bij Visma aan.

Reynders en Van Baar merkten toen ze begonnen dat het merk Visma minder bekend was. Ze moesten de eerste jaren veel vaker hun verhaal vertellen dan nu. Bedrijven zijn inmiddels al vaak bekend met Visma. “Er volgden diepte investeringen, startend met Team Jumbo-Visma, wat heel waardevol is geweest. Het maakte Visma als partij interessanter voor ondernemers. Niet alleen als mooie softwareclub om bij aan te sluiten, maar ook als hulp om nieuwe medewerkers aan te trekken. We zitten in een sector waar het lastig is goede mensen te vinden. Als de ondernemers zich bij Visma aansluiten en het merk staat erbij, groeit de instroom aan nieuwe mensen”, ziet Reynders.

Van Baar stipt ook aan dat de formule van het centraal zetten van ondernemers en mensen een unieke propositie is. Hij zag vanuit zijn achtergrond verschillende partijen in de markt die volledig op integratie mikken en durfinvesteerders gebruiken. Dat creëert een andere dynamiek voor medewerkers, klanten en marktbenadering.

Overnames zit in DNA

De heren zien dan ook verschillen ten opzichte van hun startperiode bij Visma. De groeistrategie en stappen in de afgelopen jaren hebben er zelfs toe geleid dat recent Teamleader overgenomen werd. Deze partij is de grootste lokale work management-leverancier van de Benelux. “We zijn supertrots op de laatste toevoeging aan de familie. Teamleader heeft alle voorwaarden die we eerder bespraken. Het is supermoderne technologie en een fantastisch merk in de Belgische en Nederlandse markt. Het is echt een enorm bevlogen organisatie. Het leiderschap met Jeroen de Wit als CEO en zijn managementteam is ijzersterk en enthousiast om door te gaan. Ze gaan het volgende decennium in met het bedrijf en zitten ook op de bedrijfskritische software”, aldus Reynders.

Wat ons betreft heeft de Teamleader-overname aangetoond dat de lat hoog ligt om groei te realiseren met overnames. We zijn dan ook benieuwd wat Visma in de toekomst doet, want het bedrijf is zeker nog niet klaar.

