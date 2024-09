Cegeka gooit structuur op de schop om internationaal te groeien

Cegeka wil de internationale groei van het bedrijf verzekeren en versterken. Om hier de juiste ondersteuning voor te voorzien, gaat de structuur van het bedrijf op de schop.

Cegeka is een bekende naam in de Belgische en Nederlandse IT-markt, maar wil verder uitbreiden dan deze landen. De IT-consultant zal het succes van de thuismarkten uitspelen om in andere landen succesvol te zijn.

De oplossingen van het bedrijf worden hiervoor gebundeld in één nieuwe samenhangende structuur van ‘Services & Solutions’. Deze organisatie bestaat uit zeven business lines: Application Services, Business Solutions, Quality Engineering, Data & AI, Digital Workplace, Security Networking & Regulatory/Compliance en Hybrid Cloud.

‘Structuur verfijnen’

“Om het ambitieuze internationale groeipad van Cegeka te realiseren, verfijnen we onze structuur. Hierdoor kunnen we de Cegeka-oplossingen sneller wereldwijd opschalen en tegelijkertijd de ‘in close cooperation’ samenwerking met onze klanten – zoals ze van ons gewoon zijn – nog beter waarmaken,” zegt Cegeka-CEO Stijn Bijnens.

Concreet groeit Annelore Buijs hiervoor door van managing director voor Cegeka Nederland naar Executive Vice President Europe. De opgedane expertise in de Nederlandse markt moet helpen dit tot een succes te brengen. Het gestroomlijnde pakket waarmee Cegeka de Europese markt wil winnen, zal onder de leiding van Bart Watteeuw komen staan.

Nieuwe gezichten voor thuismarkten

De thuismarkten voor het IT-bedrijf, Nederland en België, zullen onder de leiding komen te staan van twee nieuwe gezichten. Geert Rottier neemt de verantwoordelijkheid voor België op zich, terwijl Jan Willem Voorink zal toezien op de Nederlandse markt.

“Met het oog op toekomstige groei blijven we trouw aan het Cegeka-credo: ‘in close cooperation’ samenwerken met onze klanten”, zegt Rottier.

