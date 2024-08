Vloeistofgekoelde bouwdoos van Vertiv is klaar voor AI-workloads

Vertiv heeft al een uitgebreid aanbod van modulaire datacenter-oplossingen, en voegt daar nu de MegaMod CoolChip aan toe. Dit is een vloeistofgekoelde prefab-unit die zowel geschikt is voor het retrofitten van bestaande centers als voor de bouw van geheel nieuwe faciliteiten. De unit is speciaal bedoeld voor, hoe kan het haast anders, het draaien van veeleisende AI-workloads.

De nieuwe prefab modulaire (PFM)-unit van Vertiv is volledig op maat te maken en geschikt voor de platforms van alle toonaangevende leveranciers van AI-workloads. Uitbreiding van de oplossing is mogelijk naar gelang de wens van de klant en biedt ondersteuning tot honderden kilowatts per rij, tot uiteindelijk meerdere megawatts.

Hoewel datacenters hoe je het wendt of keert natuurlijk energievreters zijn, belooft Vertiv door zowel geavanceerde vloeistofkoeling als geavanceerde vermogensinfrastructuur een kleinere CO2-voetafdruk dan traditionele bouwmethoden.

Genoeg water voor krachtpaters

De high density vloeistofkoeling waar het systeem mee is uitgerust is de meest opzienbarende feature. De MegaMod CoolChip-unit maakt gebruik van direct-to-chip-koeling om te voorkomen dat de CPU- en GPU- krachtpatsers bij het uitvoeren van hun workloads te heet worden. Voor componenten die niet worden aangedreven door direct-to-chip koelplaten is er ook efficiënte warmteafvoer. De balans tussen vloeistofkoeling en luchtkoeling is afgestemd op het ontwerp van het gebruikte AI-workloadplatform en moet zo optimale efficiëntie verzekeren.

Vertiv laat zich erop voorstaan dat het met de MegaMod CoolChip verschillende technologieën combineert en daarmee tijd die nodig is voor de implementatie van AI-infrastructuur met 50 procent vermindert. Zo integreert het verschillende systemen via racks met ingebouwde leidingen en high density rack power distribution units (rPDU’s) van Vertiv zelf. Klanten kunnen ook door henzelf geselecteerde geïntegreerde racks van andere leveranciers binnen de prefab units onderbrengen.

Alles op locatie te monteren

Uiteraard is er ruimte voor stroombeveiliging en vermogensverdeling naast het rack. Vertiv voorziet ook hier zelf in oplossingen, zoals een uninterruptible power supply en de PowerNexus-oplossing. Hierbij is sprake van een hechte koppeling tot één blok, verbonden door interne rails. Dit scheelt wederom ruimte, kabelmateriaal en installatietijd- en kosten.

Dit prefab-systeem is zoals gezegd volledig modulair. De behuizing en alle onderdelen zijn op locatie te monteren als een high-tech Ikea-bouwdoos. De oplossing is ook verkrijgbaar in skid-mounted units die transport en installatie vereenvoudigen. Zo zijn alle onderdelen te gebruiken voor zowel nieuwe faciliteiten als retrofits en uitbreidingen. Vertix verzekert gebruikers ervan dat alle onderdelen zijn geïntegreerd in een schone en gecontroleerde fabrieksomgeving om risico’s tijdens montage en testen te beperken.

Bouwblokken

PFM-datacenters zitten in de lift, want met het toenemen van de standaardisering van datacenters wordt het mogelijk om de bouwblokken ervan ook groter te maken. Het gaat dan om zowel standaard modules als op maat gemaakte, specifieke onderdelen.

Prefab modulair bouwen is sneller dan alles op locatie van de grond af aan opbouwen. Daarnaast is het ook beter schaalbaar, want je kunt er eenvoudig modules aan koppelen. Verder zijn de kosten ook lager vanwege het gebruik van standaard-onderdelen.

