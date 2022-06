Juniper Networks heeft zijn Secure Edge-portfolio voorzien van extra mogelijkheden voor een complete SASE-omgeving voor edge- en datacenteromgevingen. Hiermee kunnen bedrijven hun SaaS-applicaties beter beveiligen.

Juniper Networks komt met nieuwe Cloud Access Security Broker (CASB)- en Data Loss Prevention (DLP)-functionaliteit. De nieuwe CASB- en DLP-functionaliteit geeft bedrijven de mogelijkheid SaaS-oplossingen beter te beveiligen en een complete SASE-omgeving op te zetten.

Uitbreiding Juniper Secure Edge

De CASB- en DLP-functionaliteit breiden de mogelijkheden van het Juniper Secure Edge-portfolio en -framework verder uit. Dit portfolio bestaat uit integrale SSE-mogelijkheden, waaronder Firewall-as-a-Service (FWaaS) en Secure Web Gateway (SWG). Alle bestaande en nieuwe functionaliteiten worden door het controleplatform Security Director Cloud beheerd.

Wanneer deze oplossing wordt gecombineerd met de door Mist AI aangestuurde SD-WAN-oplossing van Juniper Networks, ontstaat een complete SASE-oplossing die bescherming biedt voor zowel edge-omgevingen als in het (on-premises) datacenter.

Toegevoegde functionaliteit

De nieuwe functionaliteit helpt niet-geautoriseerde tot zich in cloudomgevingen bevindende data te voorkomen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alleen gevalideerde eindgebruikers toegang hebben tot de data. Security teams krijgen op deze manier ook het beste inzicht in en controle over de gebruikte SaaS-applicaties.

Een ander voordeel is dat beheerders en security teams met DLP meer overzicht krijgen over het SaaS-landschap en hierdoor microperimeters kunnen opzetten rondom specifieke gebruikers, SaaS-applicaties en de daarin aanwezige data. Hierdoor blijft gevoelige data binnen de organisatie en veilig.

Daarnaast is het door de nieuwe functionaliteit mogelijk de SaaS-applicaties te beschermen door op microniveau gebruikersacties te controleren, alle bestaande en nieuwe bestanden binnen de applicaties op malware te scannen en het voorkomen van up- en downloaden van besmette bestanden.

Verder helpen de oplossingen op een stapsgewijze manier over te stappen naar SASE. Bestaande SRX-policies kunnen naar de Juniper Secure Edge SASE-architectuur worden uitgebreid. Op deze manier kunnen zij bestaande omgevingen beter beveiligen en makkelijker aanpassen wanneer zij hun SASE-footprint uitbreiden.

De CASB- en DLP-functionaliteit voor Juniper Secure Edge zijn per direct leverbaar.

Tip: Juniper Networks voegt cloud firewall toe aan SASE-aanbod