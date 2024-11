Odido en Eurofiber blijven zakelijke klanten voorzien van snel glasvezel

Odido en Eurofiber plakken nog eens tien jaar aan hun huidige partnerschap. Hiermee willen de bedrijven blijven zorgen voor een efficiënte uitrol van geavanceerde glasvezelnetwerken naar zakelijke klanten. Odido doet de dienstverlening, Eurofiber zorgt voor het netwerk.

De samenwerking tussen beide bedrijven stamt uit 2016 en richt zich op het leveren van duurzame, robuuste netwerkinfrastructuur voor bedrijven en bedrijfsterreinen. Inmiddels hebben de partijen duizenden zakelijke klanten op deze manier aangesloten, een methode die blijkbaar naar meer smaakt. Door het delen van infrastructuur willen Odido en Eurofiber niet alleen voorzien in hoogwaardige en flexibele dienstverlening voor veeleisende gebruikers, maar willen ze ook de milieu-impact beperken.

Onnodige milieu-impact voorkomen

Het optimaliseren van de bestaande glasvezeluitrol en het minimaliseren van nieuwe constructieprojecten moet een zo efficiënt mogelijke uitrol van netwerktechnologie mogelijk maken. Gezamenlijk optrekken voorkomt namelijk de aanleg van parallelle verbindingen, wat anders dubbel werk, dubbele kosten en dubbel overlast met zich zou kunnen meebrengen.

Deze aanpak vermindert de druk op bestaande infrastructuur en minimaliseert de kans op verstoringen. Naast economisch voordeel is er ook ecologisch voordeel: minder grondverstoringen betekent minder milieu-impact. Dat sluit aan bij de bredere Environmental, Social, and Governance (ESG)-doelstellingen van beide bedrijven.

“Met deze overeenkomst bouwen we samen verder aan de het upgraden en uitbreiden van onze vitale infrastructuur ter ondersteuning van onze gezamenlijke klanten en de digitalisering van Nederland,” zegt Paul Naastepad, Managing Director van Eurofiber Nederland.

Inspelen op innovaties

Odido behoudt controle over de actieve laag van het netwerk, samen met de geleverde diensten. Dat geeft het bedrijf de flexibiliteit om in te spelen op innovaties en specifieke bedrijfsbehoeften. Martijn Teekens, CCO zakelijke markt bij Odido, zegt daarover: “Door onze samenwerking met Eurofiber te verlengen en verder uit te bouwen, kunnen we blijven inspelen op de groeiende behoeften van zakelijk Nederland als de one-stop shop voor betrouwbare, veilige en toekomstvaste connectiviteit.”

Eurofiber is aanbieder van digitale infrastructuur in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf beheert een glasvezelnetwerk van 72.300 kilometer, dat is ruim 120 keer heen-en-weer van noord- naar zuid-Nederland. Ook heeft Eurofiber tien datacenters. Odido is met acht miljoen klanten één van de grootste telecomaanbieders van Nederland. Ook Simpel, Ben en Tele2 Thuis zijn merken van het bedrijf.

