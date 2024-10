Odido biedt bekabeld internet-alternatief voor 25 euro

Update, 14/10, Laura Herijgers: Vanaf maandag 14 oktober is het Klik&Klaar Internet van Odido te bestellen. Het 5G-abonnement dat gericht is op huishoudens kost 25 euro per maand. In die prijs zit ook het gebruik van de Zyxel NR5307-router inbegrepen. Deze router ondersteunt de Wifi 6-standaard. Bij opzegging van het abonnement, moet de router terug naar de provider worden gestuurd.

Origineel, 5/09/2024: Odido komt met Klik&Klaar Internet, een draadloos alternatief voor vaste breedband- of glasvezelverbindingen. Een uitkomst voor de circa 20.000 huishoudens in Nederland die ergens wonen waar geen glasvezel beschikbaar is, of voor klanten met maar één internetprovider in de regio die desondanks wat anders willen.

Het nieuwe product van Odido maakt gebruik van de recent geactiveerde 5G-frequenties in de 3,5 GHz-band, waarmee het bedrijf hogere snelheden kan leveren tot 300 Mbit/s. Dit maakt het een nagenoeg volwaardige vervanging voor traditioneel vast internet. Volgens Odido een flinke stap vooruit voor mensen die nu beperkte opties hebben door een gebrek aan glasvezel of een monopolistische aanbieder in hun regio.

Een van de grootste voordelen van Klik&Klaar Internet is het eenvoudige installatieproces. Door het plug-&-play-systeem is de verbinding binnen enkele minuten gepiept. Gebruikers hoeven niet te wachten op de aanleg van een fysieke internetlijn, het modem maakt direct verbinding met het 5G-netwerk van Odido, waardoor internettoegang overal mogelijk is.

Binnenkort volledig landelijke dekking

De hoge snelheden die deze nieuwe internetdienst belooft, zouden niet mogelijk zijn zonder toegang tot de 3,5 GHz-frequentieband die Odido onlangs heeft bemachtigd. Het netwerk is al grotendeels voorbereid: 75 tot 80 procent van de antennes van Odido ondersteunt de frequentie al. Naar verwachting is de landelijke dekking tegen het einde van het jaar vrijwel volledig. Hiermee kunnen ook afgelegen huishoudens profiteren van snel en stabiel internet, aldus het bedrijf.

Tip: KPN, Vodafone en Odidio verzekeren zich bij veiling van 5G-frequentieruimte

Odido positioneert Klik&Klaar Internet als een betaalbare oplossing voor thuisgebruikers. Hoewel de exacte prijs nog niet bekend is, belooft het bedrijf een tarief te hanteren dat op z’n minst concurrerend is ten opzichte van traditionele internetabonnementen. Geïnteresseerden kunnen voor Klik&Klaar Internet dit najaar terecht bij zowel fysieke Odido-winkels als via de website. Een specifieke datum is nog niet gegeven.

“Met Klik&Klaar Internet zorgen we ervoor dat mensen keuzevrijheid hebben en heel Nederland verbonden kan zijn met razendsnel internet. Of dat nu is met ons glasvezelaanbod of met Klik&Klaar Internet”, aldus Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Mass Market bij Odido. Volgens haar is het nieuwe product een ‘volwaardig, snel en gebruiksvriendelijk alternatief” voor traditionele verbindingen.

Lees ook: Einddatum van 3G-netwerk bij Odido in zicht