VCF 9 is een nieuw begin voor VMware by Broadcom

Broadcom heeft zojuist versie 9 van VMware Cloud Foundation (VCF) onthuld tijdens VMware Explore te Las Vegas. Met VCF 9 belooft VMware by Broadcom (vanaf hier VMware) alle private cloud-voordelen, maar op een public cloud-schaal.

Broadcom positioneert VCF als het enige verenigde private cloud-platform. De VMware-eigenaar haalt IDC-onderzoek aan dat een 42 procent kostenreductie zag voor VCF-klanten, met daarbovenop 61 procent snellere VM-deployment en aanzienlijke winsten op het gebied van networking en storage.

SVP & GM bij de VCF Division van Broadcom Krish Prasad ziet dat VCF 9 voor organisaties de “wildgroei aan publieke clouds” kan beëindigen. Het kiezen van afgezonderde best-of-breed producten klinkt aantrekkelijk, maar voorkomt de stap naar een “moderne” oplossing als VCF.

Modern of legacy? Over wildgroei gesproken: regelmatig was er kritiek op de enorme variëteit aan VMware-oplossingen. In dit nieuwe Broadcom-tijdperk, ingeluid in november 2023, is vereenvoudiging het toverwoord. Tientallen oplossingen werden er twee: VCF en VMware vSphere Foundation (VVF). In de maanden sinds november is de retoriek van VMware-concurrenten ronduit apocalyptisch te noemen, gevoed door legitieme verhalen van klanten over vervijfvoudigingen van VMware-kosten of meer. De realiteit is dat Broadcom’s koerswijziging een laserfocus op de allergrootste klanten betekent. We mogen spreken van een tweedeling: kleinere partijen die zo snel mogelijk afmoeten van de legacy-infrastructuur gebouwd op VMware, en de voor Broadcom lucratieve bedrijven die de vereenvoudiging van VCF 9 omarmen. Al moet dat laatste natuurlijk nog maar blijken.

VCF 9: eenvoudigere deployment

VCF 9 introduceert mogelijkheden die het platform een “enkel verenigd en geautomatiseerd systeem” maken voor de gehele IT-infrastructuur. Een self-service cloudportaal reduceert het aantal managementconsoles van meer dan tien naar twee: eentje voor operations, en eentje voor automation. Ook tussen deze twee domeinen valt eenvoudig te schakelen dankzij geïntegreerde workflows.

VCF Import is tevens uitgebreid. Handmatige migraties naar VCF zouden hierdoor verleden tijd zijn. Vanaf VCF 9 biedt Broadcom de optie om NSX, vDefend, Avi Load Balancer en andere complexe oplossingen te integreren met VCF. De UI hiervoor zou zeer intuïtief zijn.

Een andere uitbreiding mikt op moderne workloads voor AI, databases en real-time analytics. Advanced Memory Tiering with NVMe staat gebruikers toe gegevens sneller te laten laden dan voorheen, iets dat voor de genoemde use-cases veelal geldt als een bottleneck.

De public cloud zonder de public cloud

Andere vernieuwingen laten de overkoepelende intentie achter VCF 9 nog helderder zien, namelijk het “public cloud”-ificeren van het platform. Denk hierbij aan multi-tenancy mogelijkheden om verschillende afdelingen op één infrastructuur te laten werken met een heldere segmentatie. Native VPC Deployment brengt developers sneller aan het werk met networking-as-a-service, waarbij tools als vDefend de benodigde security en dataprivacy kunnen garanderen.

De eerder aangekondigde Private AI-oplossing in samenwerking met Nvidia wordt eveneens vereenvoudigd. GenAI-deployment zal simpeler worden dankzij inzicht in vGPU-profielen, GPU-reserveringen, een dienst voor het indexeren en ophalen van data en een AI agent builder-service. Het zijn zaken die de features van een public cloud overbrengen naar de private cloud.

Ook op security-vlak jaagt Broadcom op public cloud-functionaliteit in een private cloud-setting. Verenigd security-management, databescherming met snapshots en microsegmentatie zijn allemaal zaken die het herstel na of het voorkomen van ransomware-aanvallen assisteren. Zo hoeven klanten niet meer te vertrouwen op public cloud-gebaseerde ransomware recovery-opties van VMware, maar is er met vSAN-to-vSAN bescherming een alternatief dat datasoevereiniteit kan garanderen.

Oplossing met Hitachi Vantara

Voor liefhebbers van kant-en-klare oplossingen voor de private en hybrid cloud is Broadcom een partnership aangegaan met Hitachi Vantara. Via deze samenwerking kunnen klanten kiezen voor het Unified Compute Platform (UCP) RS van laatstgenoemde en dat combineren met VCF.

De uitdagingen die deze partnership aangaat zijn exponentiële datagroei en de opkomst van GenAI. Volgens 63 procent van ondervraagde organisaties is er nog veel verbetering mogelijk aan hun enterprise IT-infrastructuur om van GenAI te profiteren.

“Nu steeds meer bedrijven geconfronteerd worden met de realiteit van het AI-tijdperk, zijn ze actief op zoek naar oplossingen die hen helpen te schalen en de betrouwbaarheid van gegevens te verbeteren zonder in te leveren op kosten of milieuverplichtingen”, laat Octavian Tanase weten, CPO bij Hitachi Vantara. “Bij Hitachi Vantara zetten we ons in voor innovatie en duurzaamheid in de data-infrastructuur. Onze langdurige samenwerking met Broadcom is een voorbeeld van onze toewijding aan het leveren van geavanceerde oplossingen die niet alleen voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten, maar ook bijdragen aan een groenere planeet.”

Conclusie: een nieuw begin

We hebben van dichtbij kunnen zien hoe het gehele VMware-klantenbestand in rep en roer was. Nu we bijna negen maanden verder zijn sinds de overname en grofweg een halfjaar na de grootste licentiewijzigingen, kan Broadcom eindelijk de voordelen van het vernieuwde VMware-aanbod presenteren. Ook Tanzu en edge-oplossingen, voorheen onder de VMware-paraplu, bevatten significante aankondigingen. Daarover lees je meer in twee andere berichten op onze site.

Broadcom heeft lang gesteld dat het VMware wilde vereenvoudigen, afslanken, moderniseren, om een paar termen te noemen die her en der gebruikt werden (en waar uiteraard ook stevig voor gesneden is in het vlees van VMware). Nu is het bereid te laten zien hoe dat nieuwe tijdperk van VCF eruitziet. Dit zal overigens ook gepaard gaan met een enkele SDK, in tegenstelling tot de wirwar hieraan die momenteel developers te wachten staat. Het eindresultaat moet een coherent, relatief eenvoudig te begrijpen pakket aan diensten zijn dat is gericht op grotere klanten. Dit zijn klanten die één platform zoeken om hun eigen private cloud te organiseren en dezelfde ervaring verlangen als op AWS, Azure of GCP. Hoe succesvol de implementatie zal zijn, moet nog blijken. Toch is de gedachtegang erachter volledig te begrijpen en eindelijk voorzien van de speeds and feeds van VCF die daarbij horen.

Naar verluidt is het wel nog even wachten tot VCF 9 arriveert. Een grote VMware-klant vertelde The Register dat de release ervan pas medio 2025 wordt verwacht.

