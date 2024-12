AWS en ServiceNow knopen platforms verder aan elkaar

ServiceNow en Amazon Web Services (AWS) breiden hun strategische samenwerking uit door nieuwe functionaliteiten te bieden voor onder meer het implementeren van AI-gedreven workflows. Hiervoor knopen de beide bedrijven Amazon Bedrock en het Now Platform van ServiceNow aan elkaar voor zowel technologische verbeteringen als operationele efficiëntie.

De nieuwste toevoeging aan deze samenwerking is een connector die het gebruik van multimodale modellen mogelijk maakt die zijn ontwikkeld en getraind op Amazon Bedrock. Dit maakt het eenvoudiger om generatieve AI in te zetten voor workflows op het Now Platform. Daarnaast zijn er nieuwe automatiseringsoplossingen beschikbaar gesteld via de AWS Marketplace. Deze tools richten zich met name op het beheren van security-incidenten en inkoopprocessen, twee domeinen waar snelheid en precisie van groot belang zijn.

Security-integratie

De nieuwe oplossingen in de AWS Marketplace zijn gericht op het stroomlijnen van security- en inkoopprocessen. Een van de belangrijkste toevoegingen is de integratie tussen ServiceNow Security Incident Response en AWS Security Hub. Deze koppeling automatiseert het aanmaken van (meldingen over) security-incidenten op het Now Platform op basis van bevindingen uit AWS Security Hub. Dit moet resulteren in snellere en efficiëntere afhandeling van dreigingen, waarbij opgeloste incidenten automatisch worden gesynchroniseerd met AWS Security Hub.

Daarnaast biedt de integratie met Amazon Business Procurement gebruikers meer controle over inkoopprocessen. Zo maakt het systeem het eenvoudiger om goedgekeurde leveranciers te beheren, prijswijzigingen bij te houden, en order- en verzendinformatie te monitoren. Door inkoopregels en governance direct in het proces te integreren, krijgen bedrijven meer grip op hun inkoopbeleid.

Uitbreiding naar meer regio’s

ServiceNow en AWS voegen niet alleen technologische verbeteringen toe aan hun oplossingen, maar werpen hun net ook geografisch breder uit. Tegen 2025 willen ze hun gecombineerde oplossingen aanbieden in zowel Canada en Europa. Volgens ServiceNow zijn de diensten met name bruikbaar in sectoren als telecom, technologie, financiële dienstverlening, onderwijs en detailhandel.

Paul Fipps, president of Strategic Accounts bij ServiceNow, benadrukt de impact van de samenwerking: “Onze samenwerking met AWS versnelt de bedrijfstransformatie voor onze gezamenlijke klanten. Meer dan ooit vragen organisaties om geïntegreerde, end-to-end oplossingen die gebruikerservaringen verbeteren en technologie-investeringen optimaliseren.”

