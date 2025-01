Gartner: VMware-vertrek is traag, duur en riskant

Gartner voorspelt dat het afstappen van VMware niet zomaar slaagt. Organisaties die overwegen om over te stappen naar een alternatief virtualisatieplatform, moeten rekening houden met projecten die 18 tot 48 maanden duren en tot €3.000 per VM kosten.

Michael Warrilow, VP Analyst bij Gartner, benadrukt tegenover The Register dat VMware-gebruikers de complexiteit van migraties vaak onderschatten. Veel organisaties zien VMware primair als leverancier van virtualisatieproducten, terwijl storage, het netwerk en de managementlaag volgens Warrilow eerder tot kopzorgen leiden.

Complexe migraties

De complexiteit van migraties is volgens Gartner zo groot doordat veel organisaties meerdere componenten van de VMware-stack gebruiken. Het beeld van VMware als enkel een vSphere-leverancier gaat dus niet op. Het migreren van netwerken (met bijbehorende security), storage (inclusief disaster recovery) en managementtools is vaak lastiger dan het overzetten van hypervisors.

Gartner schat dat alleen al de initiële scoping zeven tot tien fulltime medewerkers een maand in beslag zal nemen. De technische evaluatie van potentiële VMware-vervangers vereist nog eens zes mensen voor maximaal negen maanden.

Het is duidelijk dat concurrenten zich volledig bewust zijn van dit feit. Nutanix, VMware’s meest voor de hand liggende alternatief, heeft de gewoonte om de bestaande VCF/VVF stacks op een diashow te spiegelen en diagrammen te tonen met Nutanix’s aanbod als 1:1 vervanging ervan. De waarheid is dat het zelden zo eenvoudig is om daadwerkelijk uit te voeren, omdat integraties, instellingen en workflows moeten worden aangepast, om nog maar te zwijgen over de operationele cultuur en gewoonten die opeens anders moet, soms na decennia aan VMware-gebruik.

Uitstelgedrag en risico’s

Warrilow merkt op dat veel VMware-klanten nog geen migratieplannen hebben opgesteld. “Iedereen vraagt wat anderen doen, en anderen vragen wat iedereen doet, dus niemand doet echt iets,” aldus de analist. Hij vreest dat veel VMware-gebruikers dit jaar niet tot actie overgaan. Dit betekent dat de VMware-concurrentie nog niet kan dromen van de VMware-migrantenstroom waar men op hoopt. Overigens is dat beeld niet overal hetzelfde: daar waar Scale Computing bijvoorbeeld een reusachtige groei heeft meegemaakt, stelt Nutanix dat de echte migratiegolf pas over meerdere jaren zal blijken.

Dit uitstelgedrag kan riskant zijn, meent Gartner. Klanten moeten namelijk bij uitstel sowieso nog een keer onderhandelen met VMware-eigenaar Broadcom. Dat bedrijf geeft de voorkeur aan abonnementen van twee of drie jaar, en Warrilow vreest dat het bedrijf de prijzen in de toekomst nog verder zal verhogen.

Nieuwe mainframe

Warrilow vergelijkt VMware met “de nieuwe mainframe”, oftewel een legacy component van een IT-infrastructuur waar je als organisatie maar moeilijk van afkomt.

Het is belangrijk op te merken dat Broadcom niet per se op kleinere klanten zit te wachten. De plannen en prijzen van Broadcom passen bij grote enterprises die VCF volledig benutten en niet bij het gros van het vroegere VMware-klantenbestand, dat enkel vSphere gebruikt.