Bij Nutanix .NEXT te Barcelona werden VMware en Broadcom bijna net zo vaak genoemd als Nutanix zelf. Een aantal grote klanten durft de sprong vanuit VMware te wagen, maar een totale erosie van VMware-adoptie zal nog lang op zich laten wachten.

Twee spraakmakende klanten spraken onlangs over hun overstap van VMware naar Nutanix: Computershare en Treasure Island. Hoe sterk een fintechbedrijf en Las Vegas-casino ook van elkaar verschillen, één ding is zeker: voor VMware is het verlies van beide klanten een aderlating. Computershare-CTO Kevin O’Connor zegt 24.000 VM’s te gaan verplaatsen naar Nutanix het komende jaar. Het bedrijf maakt momenteel gebruik van twee verschillende hypervisors, maar O’Connor ontving voor het VMware-aanbod een offerte die tussen de 10 en 15 (!) keer hoger uitviel dan voorheen. Dan is de keuze snel gemaakt.

Lees verder: Nutanix-CEO stelt dat veel VMware-klanten gaan overstappen op Nutanix

CIO bij het hotel/casino Treasure Island Andrew Phan trok dezelfde conclusie. “We hebben de beslissing genomen om al onze workloads, inclusief onze mission-critical 24×7 omgeving, volledig naar Nutanix te verplaatsen toen we hoorden dat onze bestaande hypervisor-prijs meer dan verdubbelde.” Nutanix-CEO Rajiv Ramaswami schat in dat de gebruikelijke prijsverhoging sinds de acquisitie 3 tot 5 keer zo hoog is, met soms uitschieters als bij Computershare.

Het leidt ertoe dat 20 procent van de grootste enterprises VMware gaan verlaten. Dat is de conclusie van Naveen Chhabra bij Forrester Research tegenover SDxCentral. Let wel: ze gaan beginnen met het vertrek. Volgens haar gaan klanten ‘niet over één nacht ijs bij een volledige verhuizing, maar zullen ze stukje bij beetje wegtrekken’. Chhabra zegt niet nog eens extra vijf maanden nodig te hebben om die conclusie te trekken. “Het is aan het gebeuren.” Dat valt alleen al te zien aan het feit dat er wel erg veel VMware Explore-backpacks te bespeuren waren bij Nutanix .NEXT deze week.

Opgelucht ademhalen

Deze twee grote klanten trokken hun conclusie nadat Broadcom de scepter ging zwaaien bij VMware. Ze zijn de voorhoede van de 20 procent vertrekkers die Chhabra voorspelt. Andere partijen waren overigens al eerder overstag. Zo organiseerde de Amerikaanse gokketen Boyd Gaming een paar jaar geleden een ‘bake-off‘-wedstrijd tussen de hypervisors van Nutanix (AHV) en VMware (vSphere). Nutanix was de winnaar, vertelde CIO bij Boyd Gaming Gregg Lowe. Nu kijkt hij opgelucht terug naar dat besluit, wetende dat de migratie op tijd was om de Broadcom-saga te omzeilen.

Voedselbedrijf Hero Group, dat in 2020 begon met de migratie van VMware naar Nutanix, heeft tevens grotendeels problemen kunnen voorkomen. Nutanix voldeed destijds al aan ’95 tot 98 procent van alle use-cases’ voor het bedrijf. De motivatie voor de migratie was volgens Head of Competence Center Infrastructure Bas Dijkhuizen vooral dat zowel de hypervisor als de rest van het Nutanix-systeem via één paneel aan te sturen was. Een ‘one-stop shop‘ genoot de voorkeur, want waarom betalen voor een VMware-licentie als dat eigenlijk niet hoeft? Immers krijg je AHV er gratis bij als je in de rest van de Nutanix-suite stapt. Het staat je vrij om een andere hypervisor te combineren met de rest van Nutanix.

Leestip: Nutanix en Dell bouwen samen multicloud-oplossingen

Dijkhuizen laat echter weten dat Hero nog altijd VMware gebruikt in bepaalde landen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. “Rockwell, waar we OT-automatisering mee regelen, vereist op dit moment helaas nog steeds een VMware-hypervisor.”

De sticky-strategie

Het is een voorbeeld van de grote stickiness waar VMware op teert binnen datacentra wereldwijd. Broadcoms strategie draait dan ook om het overnemen van partijen waar klanten niet zomaar vanaf kunnen. VMware is met afstand de grootste speler die Broadcom heeft overgenomen (voor 69 miljard dollar) en is al ruim twee decennia een known entity voor IT-teams. Net als Rockwell hebben talloze partijen al geruime tijd integraties lopen met VMware. Forrester Research’s Chhabra spreekt over een ecosysteem dat voorkomt dat de VMware-hypervisor zomaar uit de IT-infrastructuur gerukt kan worden. Niet alleen de technologie, maar ook de vele connecties met andere vendoren zijn essentieel voor de lijm waarmee VMware zich de afgelopen decennia aan datacentra heeft vastgeplakt. Concurrent Nutanix moet continu allerlei bedrijven binnen zien te halen om überhaupt een reële optie voor klanten te zijn.

Tip: Liveblog Broadcom/VMware: Broadcom bindt in na afschermen Security Advisories

We horen tijdens .NEXT meerdere keren dat de ‘switching costs‘ voor velen onverbiddelijk hoog zijn. Hoewel Nutanix promoties heeft voor VMware-migranten, is de migratie niet alleen een financiële last. Dijkhuizen geeft aan dat zijn werknemers even nodig hadden om te wennen aan de werkwijze van de Nutanix-interface tegenover VMware. Nutanix-CEO Ramaswami stelt dat het ‘geen grote leercurve’ is. “We willen geen carbon copy van VMware zijn,” dus het is aan gebruikers om de moeite te nemen om zaken opnieuw te leren. Het is een niet al te grote eis ten opzichte van de woekerprijzen die als alternatief gelden.

Dat is een tijdelijk probleem, maar VMware-veteranen hebben regelmatig meer dan twintig jaar ervaring met een bepaalde methodiek, dus dat kan tot wat weerstand leiden. Dijkhuizen stelt dat het uiteindelijk gewoon een kwestie is van interne medewerkers overtuigen. We interpreten dit als een switch van Windows naar Mac: bepaalde opties wijken af en overeenkomstige functionaliteit tussen beide platformen is soms elders in de UI te vinden. In deze vergelijking is Nutanix overigens Apple, aangezien het bovenal op eenvoud hamert.

Professioneel-emotioneel

Een belangrijke vraag is of de VMware-saga Nutanix eigenlijk echt al wat heeft opgeleverd. CEO Ramaswami is daar zeer terughoudend in. “Hebben we als team een grote piek in de directe business? Nog niet. De impact is vooralsnog niet zo groot [op de Nutanix-inkomsten]. We hebben wel een grote mate van engagement gezien bij klanten die bezorgd en boos zijn. Velen van hen tekenden echter deals voor meerdere jaren vlak vóór de overname. Ze hebben dus geen haast om over te stappen.”

We horen dezelfde conclusie bij Sander Scholten, Sales Director Netherlands bij Nutanix. Hij meent dat er kansen zullen ontstaan voor Nutanix om van de overname van VMware te profiteren. Soms zullen klanten volgens hem ‘professioneel-emotioneel’ handelen, waarbij ze het simpelweg niet eens zijn met de harde richting die Broadcom kiest richting winstgevendheid boven klanttevredenheid.

Lees ook: Nutanix schaalt Project Beacon op naar cloud-native

Maar: “Dat is voor ons geen kortetermijn-business. Gelukkig is dat zo, want VMware was en is een fantastisch bedrijf. Onder Broadcom gaan er duidelijk dingen veranderen, maar de software zit bij klanten zo diep in de aderen dat je niet zomaar overstapt.” De bundeling van VMware kan al wel tot ‘quick wins‘ leiden, aldus Scholten. Dit omdat klanten bijvoorbeeld alleen vSphere gebruiken en nu opeens allerlei andere gebundelde oplossingen erbij moeten kopen. Die strategie omzeilt de toezeggingen van Broadcom tegenover bijvoorbeeld de EU, waartegen het beloofde om de prijzen niet te verhogen. Je hoeft geen prijswijzigingen door te voeren als je bepaalde aparte producten gewoonweg niet meer levert maar onderdeel maakt van een vast, duur pakket.

Ramaswami denkt dat elke klant moet afwegen wat de migratie voor hen kost. “De overgrote meerderheid van de huidige VMware-klanten draait alleen vSphere. Van de honderdduizenden VMware-klanten zijn er misschien slechts 20.000 die vSAN of NSX gebruiken.”

Broadcom-erfenis

Afgezien van de kosten meent Ramaswami dat de reputatie van Broadcom tevens tot kopzorgen leidt. “Er is ook een vraag voor op de langere termijn. Welk niveau van innovatie vindt er plaats? Hoe gaat support eruitzien?” Dat zijn al zaken waar Broadcom aan sleutelt. Zo trok het tijdelijk Security Advisories achter een inlogscherm op de eigen website nadat het altijd via een publieke VMware-link inzichtelijk was. Weliswaar is het bedrijf van CEO Hock Tan nog terug te roepen, maar de nieuwe koers is duidelijk en uiterst onvriendelijk voor (met name kleinere) klanten.

Dit verschilt eveneens per regio. Ramaswami haalt aan dat hij recent in Japan was en daar met klanten sprak. Daar geloofden VMware-gebruikers nog grotendeels in een behoud van de status quo. Inmiddels hebben ook Japanse klanten door dat het tijd is om naar een alternatief te zoeken.

Forrester-onderzoeker Chhabra vertelt dat dit pas stap 1 is. Eerst is het zaak om de precieze ‘blootstelling’ aan VMware-infrastructuur in kaart te brengen. “Zonder dat ben je geblinddoekt.” Dat vereist een communicatie tussen de teams die networking, storage en servers bemannen. Chhabra merkt op dat die grotendeels autonoom te werk gaan ten opzichte van elkaar. Van een dergelijk gebrek aan interne communicatie profiteert Broadcom, want het vertraagt de keuze om écht bij VMware te vertekken.

We keren tot slot nog even terug bij Boyd Gaming en diens CIO Gregg Lowe. Naast VMware maakte hij uitvoerig gebruik van CA Technologies-software. CA stond geruime tijd bekend als een partij waar ‘software naartoe ging om te sterven‘, met bijvoorbeeld een stevige vinger in de pap bij software voor oeroude mainframes. Desondanks vond Lowe dat het nog steeds met de juiste innovaties kwam toen het onafhankelijk was. CA Technologies werd in 2018 voor 18,9 miljard dollar overgenomen door Broadcom. ‘Ze stopten sindsdien met innoveren,’ was zijn conclusie. Met andere woorden: Broadcom draaide het bedrijf wat Lowe betreft de nek om. Lowe’s bedrijf had in zijn ogen dus het geluk een herhaling te voorkomen met VMware. Immers waren hij en zijn collega’s al overgestapt. Het is een groot vraagteken wanneer anderen dat kunnen doen, hoe graag ze het ook willen.

Beluister ook onze Techzine Talks-podcastaflevering over zes maanden VMware by Broadcom: