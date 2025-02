Vrees voor gebruik Microsoft Exchange Server rijksoverheid

Tweede Kamerlid Six Dijkstra van Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft vragen gesteld over het gebruik van Microsoft Exchange Server binnen de rijksoverheid. De zorgen richten zich vooral op het naderende end of support dit jaar. Niet tijdig handelen zou tot securityrisico’s leiden.

De vragen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moeten duidelijk maken of men bekend is met het feit dat alle nu beschikbare versies van Microsoft Exchange Server op 14 oktober niet langer ondersteuning krijgen. Door het vervallen van de ondersteuning door Microsoft vraagt Dijkstra zich af of de rijksoverheid zich realiseert dat Exchange niet langer gebruikt kan worden.

Het Tweede Kamerlid wil weten hoeveel overheidsorganisaties nog gebruikmaken van Microsoft Exchange Server en wat de plannen zijn om de systemen tijdig te vervangen. Dijkstra wijst erop dat het behoorlijk ingewikkeld is om te upgraden naar de nieuwe versie. Hij maakt daarbij de kanttekening dat, bij een eventuele overstap naar de cloud, een risicoanalyse gewenst is.

Toekomstplannen en alternatieven

De zorgen richten zich specifiek op Microsoft Exchange 2016 en 2019. Beide versies krijgen nog technische ondersteuning, maar in oktober komt die te vervallen. Security-updates blijven daardoor uit, waardoor de producten kwetsbaar zullen zijn. Het alternatief dat Microsoft aanraadt: Exchange Online of Exchange Server Subscription Edition.

Dijkstra wil dat de staatssecretaris de vragen binnen drie weken beantwoordt. De uiterlijke wens is dat dit drie dagen voor het debat over de migraties van overheids-ICT naar het buitenland gebeurt, dat binnenkort gepland staat. Met de antwoorden wil het Tweede Kamerlid van NSC goed voorbereid zijn.