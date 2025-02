AFIBER realiseert 400G-backbone tussen Den Haag en Amsterdam

AFIBER heeft voor Data Facilities Data Centers (DFDC) en diens klant Netrouting een nieuwe 400G-backbone-glasvezelverbinding gerealiseerd tussen Den Haag en Amsterdam. De darkfiber-verbinding moet beide bedrijven betere connectiviteit en datatransport met andere datacenters bieden.

Volgens AFIBER realiseert de nu aangelegde 400G-darkfiber-verbinding voor DFDC uit Den Haag met de Nikhef- en Equinix-datacenters in Amsterdam verbeterde connectiviteit en daardoor ook beter datatransport.

DFDC is een in Den Haag gevestigde datacenteroperator voor vooral Tier 2-klanten. Hiervoor biedt het strategische on-net toegang tot Tier 1-carriers en Internet Exchange Points (IXP’s). Ook biedt het diensten voor 400 Gigabit low-latency optisch transport met zeven andere datacenters.

Mogelijkheden voor Netrouting

Een ander voordeel is dat de van Nokia afkomstige 400G optische hardware voor de nieuwe darkfiber-verbinding het DFDC-klant Netrouting, een internationale IaaS-hoster, mogelijk maakt om zijn eigen klanten lage-latency-connectiviteit en hoge bandbreedte te leveren. Hiermee kunnen deze klanten profiteren van nog betere connectiviteit, vooral voor latency-gevoelige workloads zoals clouddiensten, AI-oplossingen en financial trading.

Verder levert de nieuwe glasvezelverbinding meer redundantie en betrouwbaarheid en biedt deze ook een toekomstbestendige infrastructuur voor uitbreidingen en technologische ontwikkelingen die inspelen op de behoeften van klanten en industrietrends.

Samenwerking met Verizon

Tijdens de realisatie van de darkfiber-verbinding voor Netrouting hebben alle betrokken partijen nauw samengewerkt met de Amerikaanse telecomaanbieder Verizon, voornamelijk op het gebied van connectiviteit en infrastructuurintegratie.

Tijdens de aanlegfase kreeg de nieuwe darkfiber-verbinding tussen Den Haag en Amsterdam te maken met enkele niet nader genoemde uitdagingen. Toch is het de zakelijke glasvezelaanbieder gelukt deze obstakels te overwinnen, geeft AFIBER-CEO Jochem de Gruyter aan.

“Ons team is enthousiast dat we met Netrouting en Data Facilities Data Centers hebben samengewerkt om high-performance netwerkoplossingen te leveren. Ondanks verschillende uitdagingen tijdens de constructie-werkzaamheden, hebben onze teams nauw samengewerkt om deze obstakels te overwinnen en een maatwerk oplossing te leveren. Ik wil graag Netrouting, DFDC en Verizon bedanken voor hun bijdrage in dit project.”

