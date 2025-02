Cloudar wil met volledige AWS-focus Nederland veroveren

Cloudar, AWS Premier Consulting Partner in België, steekt na ruim tien jaar de grens over. Een nieuwe locatie in Utrecht zal de verdere uitbreiding in Nederland mogelijk maken. We bespreken de plannen van Cloudar met Steyn Huizinga.

Steyn Huizinga, Managing Partner bij Cloudar, neemt de leiding over de Nederlandse expansieplannen van het bedrijf. Met tien jaar AWS-expertise op zak brengt hij de nodige ervaring mee om deze nieuwe markt te ontwikkelen. Cloudar zelf is ontstaan in 2014 en heeft altijd al de volledige focus op AWS gehad, een wapenfeit dat het moet onderscheiden van andere cloudspecialisten in zowel België als Nederland.

Slim in België én Nederland

Hoewel Cloudar zich in het verleden voornamelijk op Belgische klanten richtten, heeft het altijd ook over de grens gewerkt, geeft Huizinga aan. “Na een uitstel door Covid is nu het juiste moment aangebroken om een aparte Nederlandse vestiging te openen, waarmee we volledige focus op de Nederlandse markt kunnen leggen.” Volgens Huizinga is het belangrijk dat Cloudar zich in Nederland niet alleen profileert als “die slimme jongens uit België”, maar als “die slimme jongens uit België én Nederland”. Het Belgische team blijft zich concentreren op de thuismarkt van origine, terwijl het Nederlandse team zich volledig richt op lokale klanten.

De groeiambities voor Nederland zijn aanzienlijk. “We streven ernaar om tegen eind 2025 ongeveer tien nieuwe collega’s aan te trekken, met plannen voor nog sterkere groei in het tweede jaar om aan de vraag te kunnen voldoen,” aldus Huizinga. Die vraag is namelijk enorm in Azure-minnend Nederland, zo blijkt.

AWS Premier Consulting Partner

De status van AWS Premier Consulting Partner bereiken niet al te veel partijen. Met slechts enkele honderden partners wereldwijd die zich als zodanig mogen noemen, bevindt Cloudar zich in select gezelschap. Om deze status te behouden, moet een organisatie feitelijk volledig toegewijd zijn aan AWS, met strenge certificeringseisen voor een groot deel van het personeelsbestand. Cloudar slaagt erin deze certificeringen te behalen met een relatief compact team, waardoor het bedrijf in één adem kan worden genoemd met veel grotere spelers in de markt.

De AWS-expertise van Cloudar komt tot uiting in zes AWS Competencies en vijf Service Validations, verspreid over verschillende kennisdomeinen. Het AWS-portfolio is dermate uitgebreid dat het onmogelijk is om in alle diensten te excelleren. Daarom heeft Cloudar zich gespecialiseerd in vijf kerngebieden: security, cloud native development, containerization, FinOps en AI-technologie.

Een belangrijk onderdeel van Cloudar’s aanpak is de balans tussen innovatie en verantwoord cloudgebruik. Veel organisaties starten enthousiast met AWS, maar worden later geconfronteerd met onverwacht hoge kosten of hebben securityvereisten laten lopen. Cloudar pleit daarom voor een ‘job-zero’ benadering, waarbij security en FinOps vanaf de eerste fase worden geïntegreerd, wat onaangename verrassingen later in het traject voorkomt.

Door de exclusieve focus op AWS staat Cloudar dicht bij de bron van innovatie. Het bedrijf krijgt vroege toegang tot AWS-roadmaps en kan zo anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Deze positie in het AWS-ecosysteem stelt Cloudar in staat om snel te reageren op veranderingen en klanten te adviseren over de meest effectieve implementaties. Een containerworkload kan bijvoorbeeld op zeventien verschillende manieren worden geïmplementeerd op AWS, maar Cloudar helpt bij het bepalen van de optimale aanpak voor elke specifieke situatie. Wel kan AWS af en toe iedereen verrassen, waardoor consultants goed thuis moeten zijn in het bestaande aanbod. Huizinga geeft als voorbeeld aan dat er 17 manieren zijn om container-workloads te laten landen op AWS, waarbij klanten willen weten welke manieren het beste passen bij hun toepassing.

In 2024 heeft Cloudar de Sovereign Cloud Competency behaald, wat aansluit bij de toenemende behoefte aan cloudsoevereiniteit. Het bedrijf hanteert hierbij het mantra “encrypt everything” om data zo veilig mogelijk te houden. Daarnaast biedt Cloudar via AWS oplossingen om IoT-data op een mensgerichte manier te benaderen, in plaats van enkel via dashboards.

Verschillende klanten

Huizinga merkt op dat er duidelijke verschillen zijn in cloudvoorkeur per klantsegment: “ISV’s hebben vaak een sterke voorkeur om hun IT op AWS te landen, terwijl enterprise-klanten meestal kiezen voor een multicloud-aanpak.” Cloudar kan in dit scenario samenwerken met hun Azure-collega’s, waarbij Cloudar zich uitsluitend richt op het AWS-gedeelte.

De keuze tussen clouds kan complex zijn, maar moet altijd gebaseerd zijn op een duidelijke cloudstrategie, vertelt Huizinga. “Organisaties moeten bepalen waarom ze Cloud X of Y voor welke situatie inzetten.” Dit is volgens hem extra belangrijk in situaties waar bijvoorbeeld interne IT via Azure loopt, maar klantgerichte platforms zoals websites of winkelomgevingen op AWS draaien. “Je wilt niet dat data onnodig tussen verschillende clouds moet worden verplaatst.”

Nederlandse klanten zijn er al

Voor Cloudar is de stap naar Nederland een logische voortzetting van hun groeitraject. Het bedrijf heeft al verschillende Nederlandse klanten in zijn portfolio, waaronder Coop, Mediahuis (actief in zowel België als Nederland) en RGF, een HR-dienstverlener. “Onze aanpak is gericht op het helpen van organisaties om de cutting edge technologieën van Amazon in te zetten voor concurrentievoordeel, zonder daarbij de fundamentele aspecten van een goede cloud-infrastructuur uit het oog te verliezen,” aldus Huizinga.

Huizinga merkt op dat veel bedrijven een multicloud-strategie hanteren, waarbij Microsoft Azure vaak wordt gebruikt voor kantoor-applicaties. AWS krijgt regelmatig de voorkeur voor klantgerichte platformen, portals en digitale initiatieven. “Dit is natuurlijk het perspectief dat wij vanuit onze AWS-focus waarnemen,” voegt hij toe.

Volgens Huizinga biedt de ‘model freedom’-filosofie van AWS een belangrijk voordeel, vooral op het gebied van AI. “AWS stelt zich tot doel om klanten zoveel mogelijk AI-opties aan te bieden, wat organisaties de flexibiliteit geeft om de beste oplossing voor hun specifieke behoeften te kiezen.”

