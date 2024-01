De wereldwijde distributeur Westcon-Comstor kan nu meer aanbieden op het gebied van cloudmigraties door de overname van Rebura uit Londen.

Rebura is een AWS-service partner en -solution provider. Sinds 2017 ondersteunt Rebura bedrijven met zijn adviesdiensten bij cloudmigraties en moderniseringsprojecten. Bedrijven kunnen ook bij Rebura terecht voor het ontwikkelen van hun SaaS- en DevOps-strategieën. Vorig jaar benadrukte Rebura zijn expertise op het gebied van AWS door de vernieuwde samenwerking met de cloudleverancier. Momenteel beschikt Rebura over zeven AWS-competenties, waaronder migratie, Microsoft Workloads en DevOps.

Hoewel Rebura van oorsprong een Brits bedrijf is, heeft het door de jaren heen kantoren in andere Europese landen geopend. Vanuit het kantoor in Amsterdam worden Nederlandse bedrijven ondersteund, en het is tevens actief in de Scandinavische markt.

Westcon-Comstor beschouwt de overname van Rebura als interessant omdat het hiermee zijn cybersecurity-expertise kan combineren. Door de krachten te bundelen, ontstaat er “een krachtig cloudaanbod voor kanaalpartners”, ziet het bedrijf. Westcon-Comstor is ook actief in Nederland.

Toekomst

Na de overname zal Westcon-Comstor de adviesdiensten van Rebura aanbieden via zijn bedrijfsafdelingen Westcon en Comstor. Rebura blijft functioneren als een zelfstandige organisatie. Daarbij vormt het wel “de basis van de AWS-branche van Westcon-Comstor, waarbij gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide wereldwijde netwerk van technologieresellers, systeemintegrators en serviceproviders van Westcon-Comstor om meer eindgebruikersbedrijven en partners te helpen op hun cloudmigratietraject”.

De overnameprijs die Westcon-Comstor voor Rebura betaalt, is onbekend.

