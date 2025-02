AI jaagt inkomsten Nvidia 80 procent omhoog

Nvidia CEO Jensen Huang meldt dat de vraag naar Nvidia-chips sterk bleef, ondanks zorgen dat DeepSeek de groei zou belemmeren

Nvidia’s winsten en inkomsten stegen in het laatste kwartaal sterk, meldt de Financial Times. Dit is te danken aan het feit dat technologiebedrijven massaal AI-infrastructuur blijven opbouwen en daarmee de vraag naar Nvidia’s chips aanjagen. De omzet steeg met 78 procent op jaarbasis tot $39,3 miljard. Dit is boven de schattingen van $38,3 miljard in een Bloomberg-enquête. Het bedrijf verwacht een omzet van $43 miljard in het huidige kwartaal.

Nvidia liet brede groep aandelen stijgen

Nvidia was de afgelopen twee jaar een van de best presterende aandelen op Wall Street en hielp de bredere markt omhoog te trekken. Dit omdat beleggers verwachtten dat meer bedrijven zouden profiteren van de snelle groei van AI. Dit jaar daalde het aandeel echter nadat de Chinese AI-startup DeepSeek beweerde dat het modellen kon trainen op minder geavanceerde chips dan concurrenten zoals het Amerikaanse OpenAI.

CEO Jensen Huang (foto) wuifde die zorgen woensdag weg en zei dat er een geweldige vraag was naar Nvidia’s nieuwste Blackwell-chips. De omzet uit datacenters verdubbelde bijna in het kwartaal dat eindigde op 26 januari, doordat grote technologiebedrijven hun AI-aanbod snel uitbreidden. Blackwell genereerde $11 miljard aan omzet in het kwartaal.

DeepSeek juist aanjager van technologie

Huang ging specifiek in op DeepSeek tijdens een gesprek met analisten en stelde dat nieuwe reasoning-modellen, zoals DeepSeeks R1, veel meer AI-chipkracht verbruiken dan eerdere modellen. De plotselinge opkomst van DeepSeek zou volgens hem juist de wereldwijde interesse in de technologie aanwakkeren.

De uitrol van Blackwell kende aanvankelijk enkele problemen, met productie-issues en berichten over oververhitting van sommige chipversies in servers. Maar de kwartaalresultaten suggereren dat de overgang van de vorige chiparchitectuur soepel verliep.

Lagere winstmarges

De nettowinst bedroeg $22,1 miljard, een stijging van 80 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, ondanks een stijging van de operationele kosten met bijna 50 procent. Nvidia’s CFO Colette Kress merkte op dat de winstmarges waren gedaald vanwege de overstap naar de complexere en duurdere Blackwell-systemen. De aandelen van Nvidia bleven grotendeels stabiel in de grillige handel na sluitingstijd in New York, nadat ze tijdens de reguliere sessie bijna 4 procent waren gestegen.

Onzekerheid over exportcontroles en invoerheffingen

Analisten wezen voorafgaand aan de bekendmaking van woensdag ook op onzekerheden over hoe nieuwe Amerikaanse exportcontroles en invoerheffingen Nvidia’s toekomst zouden kunnen beïnvloeden. Het bedrijf bevindt zich in het spanningsveld tussen Washington en Beijing, die verwikkeld zijn in een technologische wapenwedloop op het gebied van AI.

In de laatste dagen van Joe Biden’s regering werd een nieuw exportcontroleregime voor AI-diffusie voorgesteld. Dat moet het voor China moeilijker maken om via andere landen Amerikaanse exportbeperkingen op AI-chips te omzeilen. Nvidia bekritiseerde deze regels publiekelijk en stelde dat ze de concurrentiepositie zouden verzwakken en innovatie zouden ondermijnen.

De regering-Trump heeft echter weinig signalen gegeven dat ze deze koers zal wijzigen. Men blijft proberen China’s toegang tot geavanceerde chips in te perken. De president dreigt zelfs met nieuwe invoerheffingen op halfgeleiders uit Taiwan.