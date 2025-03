Mitel herstructureert schulden: nieuwe toekomst na Chapter 11

Vorige week meldden we dat Mitel Networks zich voorbereidde om Chapter 11 aan te vragen. Nu kondigt het telecombedrijf aan dat het dit daadwerkelijk deed. Mitel sloot een overeenkomst met zijn kredietverstrekkers om de kapitaalstructuur te optimaliseren. En om de schulden te herstructureren.

In 2018 nam Searchlight Capital Partners Mitel over. Het is sindsdien de meerderheidsaandeelhouder. Voor de financiële transactie van deze week heeft Mitel een overeenkomst gesloten met een ad-hocgroep van kredietverstrekkers en andere belanghebbenden om een nieuwe eigendomsstructuur in te voeren. Hiermee is Searchlight geen eigenaar meer van Mitel.

Om de herstructurering uit te voeren, zal Mitel een vooraf goedgekeurd plan hanteren. Daarnaast dient het vrijwillige verzoeken in voor schuldhulp onder Chapter 11 van de Bankruptcy Code. Historisch gezien was Chapter 11 herstructurering een langdurig proces, dat de bedrijfsvoering van het bedrijf tijdelijk stil kon leggen totdat de procedure was afgerond.

In de afgelopen jaren hebben zowel Avaya als C1 (voorheen ConvergeOne) dit proces gebruikt om Chapter 11 in te gaan en eruit te komen. Dit zonder vrijwel enige onderbreking van hun bedrijfsvoering. In het geval van Mitel is er geen impact voor klanten, partners of medewerkers. Men verwacht het proces binnen 60 tot 90 dagen te voltooien.

Nieuwe financiering

Zodra de financiële transactie is afgerond, zal de schuld van Mitel aanzienlijk worden verminderd. Het bedrijf heeft een toezegging ontvangen voor $60 miljoen aan nieuwe financiering van enkele kredietverstrekkers. Dit om het bedrijf tijdens het herstructureringsproces te ondersteunen.

Zodra de rechtbank dit goedkeurt, zullen de toegezegde financiering en het bestaande werkkapitaal van Mitel de dagelijkse operaties tijdens het Chapter 11-proces financieren. Mitel heeft ook een toezegging van $64,5 miljoen aan nieuwe exitfinanciering ontvangen zodra het plan is uitgevoerd. De nieuwe schuld zal worden gebruikt om de toekomstige bedrijfsvoering te ondersteunen.

Sterke bedrijfsvoering Mitel

De bedrijfsvoering van Mitel is momenteel sterk. Mitel maakte een opleving door, nu de hybride cloudstrategie voet aan de grond krijgt. Het bedrijf heeft een sterke productroadmap. En het heeft een hybride cloudportfolio opgebouwd, met partnerschappen met bedrijven zoals Zoom en Genesys voor klanten die een SaaS-oplossing willen. Hoewel de trend voor unified communications en contactcenters naar de cloud verschuift, is er nog steeds sterke vraag naar on-premise oplossingen.

En met Avaya die zich terugtrekt uit de midmarket en zich alleen richt op grote klanten, blijft Mitel de enige leverancier van on-premise/hybride cloudoplossingen voor de midmarket, wat hen een enorme klantenbasis oplevert.

Meer interesse in hybride cloud

SiliconANGLE sprak met Mitel CEO Tarun Loomba over de herstructurering. Die gaf aan dat de financiële stappen die men zet het bedrijf in staat stellen om te blijven innoveren en de behoeften van klanten en partners te ondersteunen met veilige, betrouwbare communicatiesystemen.

Loomba deelde verder dat het de strategie van Mitel is om de hybride communicatiemarkt te leiden door gebruik te maken van hun aanzienlijke klantenbestand. Maar ook door nieuwe klanten aan te trekken met innovatieve hybride oplossingen en diensten.