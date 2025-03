Mitel bereidt zich voor op faillissement 

Telecommunicatiebedrijf Mitel Networks bereidt zich voor om volgende week faillissementsbescherming aan te vragen onder Chapter 11. Dit melden bronnen die bekend zijn met de situatie.

Het Canadese bedrijf, dat in particuliere handen is, onderhandelt met zijn geldschieters over een schuldherschikking. Dit omdat het kampt met dalende inkomsten en naderende schuldverplichtingen. Dat stellen bronnen die anoniem willen blijven omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

De schulden van Mitel worden verhandeld tegen extreem lage niveaus, waarbij sommige makelaars de leningen als vrijwel waardeloos beschouwen. De eerste-leningstermijnlening van $235 miljoen, die in december 2025 afloopt, wordt verhandeld tegen minder dan een cent per dollar, zeiden informanten tegen Bloomberg.

Het bedrijf werkt samen met PJT Partners en FTI Consulting voor advies over de herstructurering, zo meldde Bloomberg eerder. Advocatenkantoor Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison helpt Mitel ook bij de plannen, aldus de bronnen.

Vertegenwoordigers van Mitel en zijn eigenaar, Searchlight Capital LP, weigerden commentaar te geven. Vertegenwoordigers van PJT en FTI gaven eveneens geen commentaar, en berichten aan Paul Weiss bleven onbeantwoord.

Omstreden schuldruil

De mogelijke faillissementsaanvraag van Mitel volgt op een recente uitspraak van een hof van beroep in de staat New York. Dat keurde een omstreden schuldruil goed. Dit ondanks bezwaren van geldschieters die men buiten de deal hield.

De controversiële overeenkomst omvatte een nieuwe superprioritaire lening van $156 miljoen, een tweede lening van $575 miljoen en een derde lening van $124 miljoen. Mitel gebruikte de opbrengsten om oudere schulden onder nominale waarde terug te kopen. Dit blijkt uit een rapport van Moody’s Ratings uit november 2022.

De buitengesloten geldschieters betwistten de deal uit 2022 en beweerden dat de herstructurering de oorspronkelijke leenovereenkomsten schond en in strijd was met de impliciete verplichting van goed vertrouwen en eerlijke behandeling. Echter, het hof oordeelde in het voordeel van Mitel’s schuldherstructureringsplan op basis van een strikte interpretatie van de leencontracten.