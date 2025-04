Intel van plan Foundry deels af te stoten naar TSMC

Intel wil concullega TSMC betrekken bij een joint venture voor de eigen chipproductie. Hiermee zou Intel Foundry niet alleen een aparte business unit zijn binnen de Amerikaanse chipreus, maar een onafhankelijke entiteit. Het zou een levensgrote verandering voor Intel betekenen, hoewel de deal nog niet zeker is.

Volgens een rapport van The Information, dat zich baseert op twee bronnen die bekend zijn met de voorlopige overeenkomst, zou TSMC een minderheidsbelang van 20 procent krijgen in de joint venture. Het is nog onduidelijk wie de resterende 80 procent zal bezitten. Er circuleerden eerder geruchten dat TSMC andere industriespelers zoals Broadcom, Nvidia, Qualcomm en AMD had benaderd om te investeren in het samenwerkingsverband. Dit klinkt gekker dan het is: de chipsector is even gewend aan coöperatie als concurrentie.

Druk vanuit de Amerikaanse overheid

De Amerikaanse regering van president Trump heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van de aanstaande overeenkomst. Met name het ministerie van Handel zou bezorgd zijn over Intel’s aanhoudende problemen. Het Witte Huis ziet de samenwerking als een manier om Intel te stabiliseren, aangezien de binnenlandse chipproductiecapaciteit van het bedrijf als essentieel wordt beschouwd voor de nationale veiligheid van de VS. Zo beschikt Intel over een contract ter waarde van 3 miljard dollar om voor het ministerie van Defensie chips te vervaardigen.

De tegenslagen voor Intel zijn veelvuldig geweest, met name in het afgelopen jaar. In december werd voormalig CEO Pat Gelsinger ontslagen na vier jaar leiderschap, waarin hij zijn stevige ambities (nog) niet wist om te zetten in een betere concurrentiepositie tegenover AMD en Nvidia. Vorige maand werd de chipveteraan Lip-Bu Tan aangesteld als nieuwe CEO om het bedrijf uit zijn crisis te helpen. Hij heeft een dergelijk klusje al eerder geklaard bij maker van chipdesignsoftware Cadence.

Technische uitdagingen

Een van de grootste vraagstukken rondom de joint venture is hoe TSMC betrokken zal zijn bij Intel’s Amerikaanse chipfabrieken. Deze fabrieken, die tientallen miljarden dollars hebben gekost, zijn ingericht voor de productie van chips gebaseerd op Intel’s ontwerpen. Ironisch genoeg was het de bedoeling dat de uitbouw van deze chipfabricage juist Intel tot een geduchte TSMC-concurrent had moeten maken. Onder de overeenkomst zou TSMC mogelijk enkele van zijn chipmethodes delen met Intel en werknemers opleiden in deze technieken, iets dat alleen plaatsvindt als er geen reëel risico is voor de Taiwanese chipmaker om te worden gepasseerd.

Intel’s fabrieken zouden zelfs kunnen worden aangepast met nieuwe apparatuur om processors te produceren volgens TSMC’s methodes. We hebben al eerder geschreven over deze methodiek: feitelijk rolt laatstgenoemde de eigen chipfabricage uit in al haar fabrieken met dezelfde nauwkeurig omschreven processen.

Terwijl Intel worstelde met zijn productieprocedés, heeft TSMC zijn voorsprong verder uitgebouwd. Sinds 2015 zet TSMC EUV-machines van ASML in om steeds kleinere halfgeleiders te maken, terwijl Intel pas eind 2023 met deze apparatuur voor massaproductie begon. Inmiddels is de overstap naar High-NA EUV begonnen, waar Intel juist een early adopter voor was.

Onzekerheid onder personeel

Sommige Intel-executives vrezen dat de samenwerking tot nieuwe ontslagrondes zou kunnen leiden. Het bedrijf schrapte eind vorig jaar al meer dan 10.000 banen als onderdeel van een kostenbesparingsplan. De specifieke details van de overeenkomst worden nog besproken, waardoor de uiteindelijke impact op het personeelsbestand onduidelijk blijft.

Het nieuws over de mogelijke joint venture werd alvast positief ontvangen door de financiële markten: de aandelen van Intel stegen met 7 procent na het verschijnen van het rapport. Investeerders in TSMC reageerden minder enthousiast, waardoor de aandelen van het Taiwanese bedrijf met 6 procent daalden. De beurscijfers zullen ongetwijfeld nog stevig fluctueren door de economische onzekerheid sinds president Trump importheffingen heeft aangekondigd.

Hoewel Intel zelf niet lijkt te worden overgenomen, is de huidige stand van zaken nog altijd zorgwekkend. Het bedrijf heeft in het boekjaar 2024 een nettoverlies van 18,8 miljard dollar gerapporteerd, wat daarmee de eerste keer is dat het bedrijf verlies lijdt sinds 1986.