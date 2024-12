Intel-CEO’s zien serieuze optie in Foundry-spinoff

Wanneer een nieuwe processortechnologie volgend jaar niet aanslaat, zal Intel mogelijk zijn productieactiviteiten voor processors binnen Intel Foundry Services (IFS) afsplitsen in een aparte onderneming. Dit maakten de huidige co-CEO’s, Michelle Johnston Holthaus en David Zinsner, bekend tijdens een investeerdersevenement.

Intel is een van de weinige chipgiganten die zowel het ontwerp als de productie van chips volledig in eigen beheer heeft. Het bedrijf heeft echter al langere tijd te kampen met tegenvallende prestaties, waarbij deze maand ook nog eens Pat Gelsinger als CEO vertrok.

Inmiddels staan Johnston Holthaus en Zinsner als co-CEO’s aan het roer met de taak om de chipgigant weer op koers te brengen. Toch lijkt dit een uitdagend proces dat mogelijk resulteert in een splitsing van de ontwerp- en productieactiviteiten.

Tijdens het recente evenement verklaarden de co-CEO’s, zo bericht Reuters, dat als een nieuwe chiptechnologie niet succesvol blijkt te zijn, Intel mogelijk genoodzaakt is om de productieactiviteiten van Intel Foundry Services af te splitsen.

Nieuwe chiptechnologie essentieel

De mogelijke splitsing draait om een cruciale nieuwe chiptechnologie, met de codenaam 18A, die volgend jaar op de markt moet komen. Hoewel er nog weinig details bekend zijn, zou deze technologie Intel in staat moeten stellen om opnieuw chips voor pc’s in eigen huis te produceren.

Momenteel laat Intel de fabricage van een deel de pc-processors uitvoeren door TSMC, wat niet ideaal is voor een bedrijf dat zijn productie in eigen handen wil houden.

Voorbereidingen al gestart

Hoewel een opsplitsing van Intel Foundry Services niet de voorkeur geniet, erkennen de co-CEO’s dat zij hier mogelijk geen keuze in hebben. Vooruitlopend op een eventuele splitsing zijn de financiën en operationele werkzaamheden van de ontwerp- en productieafdelingen inmiddels gescheiden. Dit is een eerste stap in het proces om van Intel Foundry Services een zelfstandige dochteronderneming te maken.

Daarnaast krijgt Intel Foundry binnenkort een eigen managementteam en een apart BPM-softwaresysteem om de zelfstandigheid verder te ondersteunen.

Of Intel daadwerkelijk wordt opgesplitst, blijft vooralsnog onzeker. Co-CEO David Zinsner noemde het een “open vraag voor een ander moment.” De opmerkingen van de CEO’s werden echter goed ontvangen op de Amerikaanse beurs: het aandeel Intel steeg met 2,3 procent.

Lees ook: Intel CEO Pat Gelsinger per direct weg