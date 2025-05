VAE bouwen grootste AI-campus buiten VS na akkoord

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan in Abu Dhabi de grootste kunstmatige intelligentie-campus buiten de Verenigde Staten bouwen. Het project is onderdeel van een reeks AI-gerelateerde akkoorden die zijn gesloten tijdens een bezoek van president Donald Trump aan het Midden-Oosten.

De campus zal een oppervlakte beslaan van 26 vierkante kilometer en beschikt over een vermogen van 5 gigawatt, bedoeld voor het aandrijven van grootschalige AI-datacenters.

Het akkoord tussen de VAE en de VS markeert een strategische wending in het AI-beleid van Washington. Waar de regering-Biden nog beperkingen oplegde aan de export van geavanceerde chips naar landen met nauwe banden met China, zoals de VAE, kiest Trump voor een versoepelde benadering. In ruil daarvoor beloven de VAE nationale regelgeving op het gebied van technologie en veiligheid meer in lijn te brengen met Amerikaanse standaarden. Zo worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat gevoelige technologie indirect bij China belandt.

Datacenters in Amerikaans beheer

Een belangrijk onderdeel van de deal is dat Amerikaanse bedrijven de datacenters zullen beheren en cloudservices in de regio zullen leveren. De campus wordt gebouwd door het staatsbedrijf G42 uit Abu Dhabi, dat eerder al investeerde in Amerikaanse AI-bedrijven zoals OpenAI en xAI. Onder Amerikaanse druk is G42 bovendien gestart met het afbouwen van Chinese hardware en investeringen in zijn infrastructuur.

Volgens bronnen krijgt de VAE vanaf 2025 toegang tot maximaal 500.000 van Nvidia’s meest geavanceerde AI-chips per jaar. De aanwezigheid van Nvidia-CEO Jensen Huang bij het bezoek aan Abu Dhabi benadrukte het strategische belang van de deal voor Amerikaanse chipmakers. Ook andere grote spelers, waaronder Qualcomm en Amazon Web Services, zijn betrokken bij aanverwante projecten in de regio, zoals AI-engineeringcentra en cybersecurity-initiatieven.

Toch zijn er zorgen over het akkoord. Critici vrezen volgens The Guardian dat de grotere technologische aanwezigheid van de VS in de Golfregio ook risico’s met zich meebrengt, zeker gezien de aanhoudende invloed van Chinese techreuzen zoals Huawei en Alibaba Cloud in de VAE. Ook is er bezorgdheid dat het openen van nieuwe routes voor de export van geavanceerde chips het risico op omzeiling van exportregels vergroot.

Desondanks beschouwen veel analisten het akkoord als een geopolitieke en economische overwinning voor beide landen. De VAE krijgen toegang tot toonaangevende AI-technologie en versterkt zijn positie als tech-hub in het Midden-Oosten, terwijl Amerikaanse bedrijven hun invloed en marktaandeel in de regio verder kunnen uitbreiden.