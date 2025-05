Ubuntu 25.10 ‘Questing Quokka’ komt met GNOME 49

Canonical heeft de ontwikkeling van Ubuntu 25.10 met codenaam ‘Questing Quokka’ officieel gestart. De volgende versie van het populaire besturingssysteem zal GNOME 49 introduceren met een vernieuwde interface, betere toegankelijkheid en integratie met Microsoft Entra ID.

De nieuwe Ubuntu-versie, die volgt op de recente Ubuntu 25.04 ‘Plucky Puffin’, brengt een aantal interessante ontwikkelingen met zich mee. Hoewel dit geen LTS-versie wordt, is het wel de laatste release vóór Ubuntu 26.04 LTS, wat het een belangrijke mijlpaal maakt in de ontwikkelingscyclus.

Een van de meest in het oog springende veranderingen is de komst van GNOME 49. De nieuwe GNOME-versie wordt geleverd met bijgewerkte shell-extensies en een opgefrist uiterlijk dat aansluit bij de upstream GNOME-versie. Canonical voegt bovendien de Loupe-afbeeldingsviewer en Ptyxis-terminalemulator toe om de standaardapplicaties te moderniseren.

Voor gebruikers van NVIDIA-videokaarten heeft Canonical goed nieuws. In samenwerking met GNOME en NVIDIA is er gewerkt aan een verbeterde Wayland-ervaring. Wayland, de opvolger van het X.org display server protocol, biedt meer veiligheid maar is nog in ontwikkeling. De samenwerking tussen deze partijen moet zorgen voor een stabielere en betere ervaring.

Toegankelijkheid krijgt prioriteit

Met het oog op de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act), die vanaf juni 2025 wordt gehandhaafd, heeft Canonical extra aandacht besteed aan de toegankelijkheidsfuncties in Ubuntu 25.10. Het bedrijf wil ervoor zorgen dat alle functies voldoen aan deze nieuwe Europese regelgeving.

Naast toegankelijkheid introduceert Ubuntu 25.10 ook VRR-ondersteuning (Variable Refresh Rate) in Mutter, de window manager en compositor. Deze functie zorgt voor vloeiendere visuele weergave op compatibele monitoren, wat vooral gamers zullen waarderen.