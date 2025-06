Luchtverkeersleiding Amerika werkt nog met Windows 95 en diskettes

FAA-bestuurder Chris Rocheleaume meldde de Commissie voor Begrotingszaken van het Huis van Afgevaardigden dat de Federal Aviation Administration (FAA) van plan is om haar verouderde luchtverkeersleidingssystemen te vervangen.

Dit meldt Ars Technica. De betreffende systemen maken momenteel nog gebruik van diskettes en computers met Windows 95. De instantie deed een officiële oproep aan bedrijven om voorstellen in te dienen voor deze grootschalige vernieuwing van de infrastructuur.

Volgens Rocheleau is het doel om het hele systeem te vervangen. Hierbij is geen plek meer voor diskettes of papieren strookjes. Minister van Transport Sean Duffy noemde het de belangrijkste infrastructuurvernieuwing van de afgelopen decennia. Hij benadrukte dat het hier om een project met brede politieke steun gaat.

De meeste verkeerstorens en controlecentra in de VS werken nog met technologie uit de vorige eeuw. Dat is niet per se een probleem, zolang het goed blijft functioneren. Luchtverkeersleiders gebruiken soms nog papieren stroken om vliegtuigbewegingen te volgen. Ze wisselen bovendien informatie uit via diskettes op computers die draaien op het sinds 1995 bestaande Windows 95.

Modernisering noodzakelijk

Volgens Tom’s Hardware is er brede steun voor modernisering. Professor Sheldon Jacobson van de Universiteit van Illinois, die onderzoek doet naar risico’s in de luchtvaart, geeft aan dat het systeem verrassend goed werkt. Maar voegt eraan toe dat modernisering noodzakelijk is. De belangenorganisatie Modern Skies voert campagne voor de vernieuwing van het systeem..

Hoewel deze oude systemen mogelijk onbedoeld bescherming boden tegen wereldwijde storingen zoals de CrowdStrike-crisis in 2024, geven FAA-functionarissen aan dat 51 van de 138 systemen inmiddels onhoudbaar zijn vanwege achterhaalde functionaliteit. Ook speelt er een gebrek aan reserveonderdelen.

De FAA is overigens niet de enige die nog werkt met diskettes. In San Francisco draait het treincontrolesysteem nog op DOS vanaf 5,25-inch diskettes. Vanwege budgetbeperkingen is vervanging niet voor 2030 mogelijk. Ook Japan kampt al jaren met het moderniseren van overheidsregistratiesystemen die nog gebruikmaken van diskettes.

Cyberaanvallen weren

Modernisering van het luchtverkeersleidingssysteem gaat verder dan simpelweg nieuwe computers installeren. De systemen moeten 24 uur per dag blijven draaien, omdat uitval directe gevolgen zou hebben voor de veiligheid. Daardoor is het niet mogelijk om ze op de traditionele manier te vervangen tijdens geplande onderhoudsperiodes. Nieuwe systemen moeten bovendien bestand zijn tegen cyberaanvallen, want een succesvolle aanval op de luchtverkeersleiding zou het gehele nationale netwerk kunnen ontwrichten, met gevolgen voor transport, handel en hulpdiensten.

Toch is niet iedereen overtuigd dat deze vernieuwing het gewenste resultaat zal opleveren. Luchtvaartanalist Robert W. Mann Jr. gaf in een interview met NPR aan weinig vertrouwen te hebben. Hij stelde dat dit soort beloftes al dertig jaar worden gedaan: meer geld, nieuwe systemen, betere prestaties. Maar volgens hem heeft dat nog nooit de verwachte vooruitgang opgeleverd.

Vertragingen en annuleringen door oude systemen

De kwetsbaarheid van het huidige systeem werd opnieuw zichtbaar tijdens een storing in januari 2023, toen een fout in het Notice to Airmen-systeem leidde tot het stilleggen van al het vliegverkeer in de VS voor meer dan twee uur. Volgens experts was dit te wijten aan verouderde infrastructuur en beschadigde databasebestanden. Bronnen vertelden CNN dat noodzakelijke updates herhaaldelijk zijn uitgesteld vanwege budgetproblemen. Meer recent zorgden radar- en communicatieproblemen op Newark Liberty International Airport voor honderden vertragingen en annuleringen. Een fout in de bedrading werd als mogelijke oorzaak genoemd.

Het ministerie van Transport heeft een planning van vier jaar opgesteld voor het afronden van de modernisering, maar experts twijfelen of dit haalbaar is gezien de omvang en complexiteit van het project. Jacobson noemde het tijdschema in het NPR-interview “onrealistisch optimistisch”, mede omdat er nog geen kostenraming is gepresenteerd.

De FAA kondigde zogeheten Industry Days aan, waarop bedrijven hun technologieën en voorstellen kunnen presenteren aan overheidsfunctionarissen. Het Witte Huis heeft nog geen schatting gegeven van de verwachte kosten. Desondanks benadrukte Duffy de noodzaak: iedereen is het erover eens dat dit moet gebeuren, ongeacht politieke kleur.