Met ‘Windows Update Restored’ kunnen toestellen die draaien op Windows 95, 98 en NT 4.0. veiliger gebruikt worden. De updates zijn online verkrijgbaar en toegankelijk via de inmiddels afgeschreven webbrowser Internet Explorer.

Kon je maar geen genoeg krijgen van Windows 95, 98, NT 4.0., ME en 2000 en koester je de pc die één van deze besturingssystemen draait nog altijd? Dan is er goed nieuws voor je retro-hart. Microsoft Windows Update is namelijk opnieuw toegankelijk.

Onafhankelijk project

Microsoft haalde jaren geleden de website offline waarop updates verschenen voor oudere Windows-besturingssystemen. Een onafhankelijk project heeft de website nieuw leven ingeblazen en zet ‘Windows Update Restored‘ online.

De website maakte kleine aanapssingen in de orginele code van Microsoft Windows Update. Hierdoor heeft de website een erg verouderd uiterlijk en maakt het geen gebruik van nieuwe encryptie-standaarden, die de betrouwbaarheid van een hedendaagse website al voor een groot deel weggeeft. Door zonder encryptie te opereren is de website toegankelijk vanaf Internet Explorer 5.

Aangezien Internet Explorer officieel volledig vervangen werd door Edge, biedt de website downloadlinks aan voor het verkrijgen van Internet Explorer versie 5 en versie 5.5.

Slechts als hobby

Microsoft deed vorig jaar volledig afstand van de webbrowser Internet Explorer. Het geeft dus goed aan dat we hier over een website spreken die interessant is voor een beperkt publiek dat weg is van retro-computers.

Voor digitale zaken te regelen, zal je natuurlijk mee moeten met de tijd. Windows-versies 10 en 11 bieden bescherming tegen hedendaagse kwetsbaarheden die zelfs nog ondenkbaar waren in de tijd van Microsft 95.

Microsoft Windows Update wil gebruikers ook zeker niet aanmoedigen om verouderde besturingssystemen te blijven gebruiken: “Er zijn tal van beveiligingslekken in deze besturingssystemen en er is een reden dat Microsoft zelfs de Update-websites voor deze besturingssystemen verwijderde.”