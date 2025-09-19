Microsoft toont ‘krachtigste AI-datacenter ter wereld’

Microsoft opent het grootste AI-datacenter ooit gebouwd in Wisconsin. Het 315 hectare grote Fairwater-complex vormt de basis voor een wereldwijd netwerk van purpose-built AI-fabrieken die samen fungeren als één massieve AI-supercomputer.

Fairwater draait op Nvidia GB200-servers in een configuratie die 72 Blackwell GPU’s per rack bevat. Elke rack genereert 1,8 terabyte GPU-to-GPU bandbreedte en geeft elke GPU toegang tot 14 terabyte gedeeld geheugen. Deze architectuur verwerkt 865.000 tokens per seconde – het hoogste verwerkingsniveau van alle cloudplatforms. Microsoft zet hiermee naar eigen zeggen ’s werelds krachtigste AI-datacenter.

De networking-infrastructuur combineert NVLink- en NVSwitch-technologie op rackniveau met InfiniBand en Ethernet-fabrics van 800 Gbps tussen racks. Het ontwerp elimineert congestie door elke GPU full-line rate communicatie met alle andere GPU’s te bieden.

Om fysieke latentie te minimaliseren, implementeert Microsoft een dubbellaags datacenter-opzet. Racks verbinden niet alleen met aangrenzende systemen, maar ook met hardware op andere verdiepingen. Deze aanpak verkleint de fysieke afstand tussen componenten aanzienlijk.

Een nieuwe generatie datacenters

Microsoft lanceert een golf van nieuwe AI-faciliteiten wereldwijd, waarbij Wisconsin’s Fairwater-datacenter de kroon spant. Het complex strekt zich uit over 315 hectare en herbergt drie gebouwen met een gecombineerde vloeroppervlakte van 1,2 miljoen vierkante meter. Voor de constructie waren 75 kilometer funderingspalen, 12 miljoen kilo staal en 193 kilometer ondergrondse kabels nodig.

Deze faciliteit verschilt fundamenteel van traditionele cloud-datacenters. Waar gewone datacenters veel kleinere, onafhankelijke workloads draaien zoals websites en e-mail, functioneert Fairwater als één gigantische AI-supercomputer. Het systeem verbindt honderdduizenden Nvidia GPU’s via een vlak netwerk dat tien keer de prestaties van ’s werelds snelste supercomputer levert.

Naast Wisconsin kondigt Microsoft gelijktijdige projecten aan in Noorwegen met nScale en Aker, plus een samenwerking in het Verenigd Koninkrijk voor Europa’s grootste supercomputer. Deze investeringen vertegenwoordigen tientallen miljarden dollars en zullen naadloos integreren met Microsoft’s wereldwijde cloudnetwerk van meer dan 400 datacenters.

Duurzaamheid door gesloten koeling

De extreme rekenkracht vereist geavanceerde koeling. Fairwater implementeert een gesloten vloeistofkoelsysteem dat water slechts eenmaal vult en vervolgens hergebruikt zonder verdamping. Het complex beschikt over ’s werelds op-een-na grootste watergekoelde chillerinstallatie met 172 ventilatoren van zes meter doorsnee.

Meer dan 90 procent van de datacenter-capaciteit gebruikt dit systeem, waardoor waterverbruik drastisch daalt. De resterende 10 procent van traditionele servers schakelt alleen bij extreem warme dagen over op waterkoeling.

Naar een gedistribueerd AI-netwerk

Microsoft’s visie gaat verder dan individuele faciliteiten. Het bedrijf ontwikkelt een Wide Area Network dat meerdere AI-datacenters verbindt tot één distributienetwerk. Deze aanpak elimineert beperkingen van enkele locaties en schept mogelijkheden voor grootschalige gedistribueerde training.

Het opslagsysteem ondersteunt deze ambitie met Azure Blob Storage-accounts die meer dan 2 miljoen lees/schrijf-transacties per seconde aankunnen. Wisconsin’s opslaginfrastructuur beslaat alleen al vijf voetbalvelden aan lengte.

Fairwater vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving in infrastructuurontwerp. Microsoft herarchitecteert elke laag van de cloudstack, van silicium tot software, om AI-workloads optimaal te ondersteunen. Het resultaat is geen verzameling servers, maar een purpose-built systeem waar hardware en software als één geheel functioneren.

